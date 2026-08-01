باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - اصغر نوراللهزاده مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اعضای انجمنهای تجارت الکترونیک و شرکتهای دانشبنیان، با اشاره به اهمیت تأمین مالی در مسیر رشد شرکتها اظهار کرد: تأمین مالی میتواند هم عامل رشد باشد و هم در صورت نبود سازوکار مناسب، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
وی افزود: لازم است برای حمایتهای مالی، یک روش یکسان و قابل دفاع طراحی شود؛ چراکه قوانین نمیتوانند صد درصد شرایط همه افراد و شرکتها را پوشش دهند، اما اگر بتوانیم بخش عمدهای از موارد را با یک چارچوب مشخص مدیریت کنیم، امکان تصمیمگیری عادلانهتر فراهم خواهد شد.
مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه میزان نیاز شرکتها به منابع مالی متفاوت است، تصریح کرد: ممکن است یک شرکت نیاز بیشتری به تسهیلات داشته باشد و شرکت دیگری نیاز کمتری، اما مهم این است که مبنای تصمیمگیری روشن باشد تا در صورت پرسش نهادهای نظارتی یا حتی اعتراض شرکتها، بتوان با استدلال کارشناسی پاسخ داد.
نوراللهزاده درباره موضوع ریسک در پرداخت تسهیلات نیز گفت: اینکه به دلیل وجود ریسک، صندوقها نباید وارد عرصه حمایت مالی شوند، نگاه دقیقی نیست؛ چراکه قوانین جاری کشور برای نهادهای تصمیمگیر مسئولیتهایی تعیین کرده است و اعضای هیئت عامل و هیئتمدیره نیز در قبال تصمیمات خود مسئولیت قانونی دارند.
وی ادامه داد: نمیتوان صرفاً بر اساس نگاه شخصی از مسئولیتهایی که قانون تعیین کرده عبور کرد؛ چراکه تصمیمات مالی در نهایت نیازمند پاسخگویی قانونی است و افرادی که در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند، باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به حضور نمایندگان انجمنها در جلسات بررسی مدل جدید تأمین مالی گفت: یکی از ویژگیهای این فرآیند آن بود که ذینفعان از ابتدا در جلسات حضور داشتند و در طراحی مدل مشارکت کردند. تصمیمها بدون حضور و اطلاع اعضای انجمنها اتخاذ نشده و دیدگاههای مختلف در این مسیر شنیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع جبران آثار تورم در تسهیلات گفت: باید میان «تثبیت تولید» و «رشد تولید» تفاوت قائل شد. در بخش تثبیت تولید، هدف آن است که بخشی از افزایش هزینههای ناشی از تورم جبران شود، اما قرار نیست تمام آثار تورم به طور کامل توسط صندوق پوشش داده شود.
نوراللهزاده افزود: منابع صندوق متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است و نمیتوان انتظار داشت تمام افزایش هزینههای تولید از محل منابع صندوق تأمین شود. به همین دلیل در مدل جدید تلاش شده است بخشی از تورم بر اساس شاخصهای رسمی و قابل استناد لحاظ شود.
وی با اشاره به استفاده از دادههای رسمی برای تعیین نرخ تورم مبنا گفت: برای اینکه تصمیمها قابل دفاع باشد، باید از شاخصهای معتبر استفاده کنیم. در این زمینه، نرخهای اعلامی مراجع رسمی مانند مرکز آمار و بانک مرکزی بررسی شده و تلاش شده نزدیکترین مبنای کارشناسی انتخاب شود.
مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: موضوع رشد تولید نیز سازوکار متفاوتی دارد و با جبران تورم یکسان نیست؛ زیرا میزان رشد هر شرکت بر اساس برنامه توسعه، ظرفیت تولید و شرایط فعالیت آن تعیین میشود.
وی در پایان از اعضای انجمنها خواست پیشنهادهای کارشناسی خود را برای بهبود مدل تأمین مالی ارائه کنند و گفت: هر روشی که بتواند ضمن حمایت بیشتر از شرکتها، امکان پاسخگویی و شفافیت را نیز حفظ کند، مورد استقبال صندوق خواهد بود.