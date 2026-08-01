باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته ساماندهی و استانداردسازی لوازم تفریحی شهرداری شیراز در شصت‌وهشتمین نشست خود، با تمرکز بر حفظ سلامت شهروندان، وضعیت آخرین اقدامات نظارتی، روند اجرای مصوبات و چالش‌های موجود در حوزه ایمنی تجهیزات تفریحی سطح شهر را مورد بررسی قرار داد.

سعید معصومی، مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز، در این خصوص اظهار کرد: در این نشست آخرین وضعیت ساماندهی و استانداردسازی تجهیزات تفریحی سطح شهر، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته و اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: اعضای کمیته ضمن ارزیابی چالش‌ها و مسائل موجود، راهکار‌های لازم برای ارتقای فرآیند‌های نظارتی، افزایش سطح ایمنی تجهیزات، اجرای بازدید‌های دوره‌ای و کاهش مخاطرات احتمالی در بهره‌برداری از لوازم تفریحی را بررسی و درباره آن تبادل نظر کردند.

معصومی تصریح کرد: بررسی روند واگذاری، نمونه قراردادها، ضوابط ارزیابی و استانداردسازی لوازم تفریحی و ایجاد وحدت رویه در اجرای فرآیند‌ها از دیگر محور‌های این جلسه بود که با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط دنبال شد.

مدیرکل نظارت بر خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر این موضوع که رعایت استاندارد‌های ایمنی در تجهیزات تفریحی نقش مهمی در حفظ امنیت شهروندان دارد، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق ضوابط ابلاغی، استمرار نظارت‌های تخصصی، پیگیری مصوبات کمیته و همکاری همه دستگاه‌های عضو، زمینه ارتقای ایمنی، افزایش کیفیت خدمات تفریحی و جلب رضایت هرچه بیشتر شهروندان را فراهم خواهد کرد.

منبع: شهرداری شیراز