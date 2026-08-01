رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی گفت: کشاورزان قاچاقچی نیستند و کاهش سهمیه سوخت در فصل برداشت، روند تولید را با چالش مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - سعدی نقشبندی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی، خواستار بازنگری در نحوه تخصیص سوخت به ماشین‌آلات کشاورزی شد.

نقشبندی اظهار کرد: سهم بخش کشاورزی از مصرف انرژی کشور حدود چهار درصد است و نسبت دادن موضوع قاچاق سوخت به کشاورزان، منصفانه و مبتنی بر واقعیت نیست.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان از مهم‌ترین تولیدکنندگان کشور هستند، افزود: تصمیم‌گیری درباره سهمیه سوخت باید بر اساس نیاز واقعی این بخش انجام شود تا روند تولید دچار اختلال نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه در ابتدای سال سهمیه مورد نیاز بخش کشاورزی استان ۲۶ میلیون لیتر اعلام شد، گفت: پس از بررسی‌ها، سهمیه پایه ۱۴۵ میلیون لیتری برای استان مصوب شد، اما در فصل برداشت، میزان سوخت اختصاص‌یافته به ۳۹ میلیون لیتر کاهش یافت که پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست.

نقشبندی ادامه داد: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، سهمیه ۱۴۵ میلیون لیتری نیز بدون هماهنگی با استان به ۱۱۳ میلیون لیتر کاهش یافت و در مجموع ۳۲ میلیون لیتر از سهمیه مصوب حذف شد.

وی با انتقاد از اختلاف میان مصوبات و ابلاغ‌های نهایی، تصریح کرد: در جلسات کارشناسی درباره میزان سهمیه توافق می‌شود، اما هنگام اجرا ارقام دیگری ابلاغ می‌شود که این موضوع مشکلات زیادی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان فرسودگی ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌های تولید را از دیگر عوامل مؤثر بر مصرف سوخت عنوان کرد و گفت: تعیین سهمیه سوخت باید با نظر کارشناسان و بر اساس شرایط واقعی بخش کشاورزی انجام شود.

نقشبندی تأکید کرد: انتظار می‌رود تصمیمات مرتبط با تأمین سوخت بخش کشاورزی با مشارکت مسئولان استانی و نمایندگان کشاورزان اتخاذ شود تا امنیت تولید و معیشت بهره‌برداران حفظ شود.

انتقاد نماینده قروه و دهگلان از کاهش سهمیه سوخت تراکتور‌ها

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کاهش سهمیه سوخت تراکتورها، گفت مبنای تعیین سهمیه جدید با میزان واقعی مصرف این ماشین‌آلات همخوانی ندارد و کشاورزان را در فصل اوج فعالیت با مشکل مواجه کرده است.

نماینده مردم شهرستان‌های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه تعیین سهمیه سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، گفت کاهش سهمیه سوخت تراکتور‌ها بر پایه برآورد‌های نادرست از میزان مصرف این ماشین‌آلات انجام شده است.

محمدرسول شیخی‌زاده در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار کرد: مستندسازی انجام‌شده درباره مصرف سوخت تراکتور‌ها دقیق نبوده و بر همین اساس، سهمیه این ماشین‌آلات از ۱۴ لیتر در سال گذشته به ۱۰.۵ لیتر در سال جاری کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه برآورد واقعی از میزان مصرف سوخت تراکتور‌ها انجام نشده است، افزود: انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آمار دقیق و کارشناسی، از حقوق کشاورزان دفاع کرده و زمینه اصلاح این تصمیم را فراهم کند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که کشاورزان در فصل اوج فعالیت‌های زراعی قرار دارند، کمبود سوخت موجب کندی و حتی توقف بخشی از فعالیت‌های آنان شده است.

شیخی‌زاده با انتقاد از طرح موضوع قاچاق سوخت توسط کشاورزان، تصریح کرد: نسبت دادن چنین موضوعی به این قشر زحمتکش منصفانه نیست و نباید بدون مستندات، کشاورزان را متهم کرد.

وی با اشاره به اختصاص ماهانه ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت به بخش کشاورزی کشور در ماه‌های مرداد و شهریور، گفت: با مدیریت صحیح این سهمیه، باید متناسب با نیاز استان کردستان، سوخت بیشتری برای کشاورزان این منطقه اختصاص یابد.

تأمین زمین، چالش اجرای نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان کردستان

مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: با وجود برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مددجویان، کمبود زمین مناسب همچنان مهم‌ترین مانع اجرای این طرح در استان است.

رضا طوسی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از تداوم پیگیری‌ها برای اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی ویژه مددجویان خبر داد و گفت: تأمین زمین مناسب، اصلی‌ترین چالش پیش روی این طرح است.

طوسی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف کمک به تأمین برق کشور، ایجاد اشتغال و فراهم کردن درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه از سال گذشته اقدامات متعددی برای شناسایی زمین مناسب انجام شده است، افزود: برخی زمین‌های معرفی‌شده به دلیل فاصله زیاد تا شبکه برق و هزینه بالای اتصال و برخی دیگر به علت نداشتن تأییدیه‌های لازم، امکان اجرا پیدا نکردند.

مدیرکل کمیته امداد کردستان گفت: با وجود تأمین تجهیزات مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه تجمیعی، فراهم نشدن زمین موجب شد این طرح عملیاتی نشود.

طوسی ادامه داد: در ادامه اجرای نیروگاه‌های پنج کیلوواتی انفرادی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون ۳۱۲ مددجو شناسایی شده‌اند که بخشی از آنان مراحل ثبت‌نام و دریافت تسهیلات را پشت سر گذاشته‌اند.

وی از انتخاب پیمانکار اجرای طرح خبر داد و افزود: با آغاز عملیات اجرایی، نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان به تدریج وارد مدار خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد کردستان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: رفع مشکل تأمین زمین، زمینه اجرای کامل این طرح و ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت را فراهم خواهد کرد.