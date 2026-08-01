باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، در نشست مشترک با اعضای انجمنهای تجارت الکترونیک و شرکتهای دانشبنیان با اشاره به ضرورت حمایت هدفمند از شرکتهای توانمند اظهار کرد: ما معتقدیم شرکتهای دانشبنیان کشور ظرفیت و قابلیت بالایی دارند و به همین دلیل از ابتدای این دوره تلاش کردهایم روشهای متنوع تأمین مالی و حمایتی را با جدیت دنبال کنیم.
وی با اشاره به موضوعاتی مانند اوراق فناوری و بستههای حمایتی افزود: مهم این نیست که یک روش یا بسته حمایتی روی کاغذ طراحی شود، بلکه مسئله اصلی اجرای واقعی آن است؛ باید اطمینان حاصل کنیم منابعی که وعده داده میشود، به موقع به شرکتها میرسد.
افشین تصریح کرد: اگر یک بخش از زنجیره تأمین مالی وظیفه خود را انجام دهد، اما بخش دیگر همراهی نکند، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. در شرایطی که یک شرکت در نقطه بحرانی قرار دارد، حمایت بهموقع میتواند مانع از توقف فعالیت، کاهش توان پرداخت حقوق کارکنان و خروج آن شرکت از چرخه تولید شود.
معاون علمی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بازتعریف مفهوم دانشبنیان گفت: نگاه ما این است که شرکت دانشبنیان باید علاوه بر داشتن فناوری، نوآور و اثرگذار باشد؛ یعنی فناوری آن باید به یک دستاورد اقتصادی، اجتماعی یا حتی راهبردی منجر شود. فناوریای که صرفاً در محصول باقی بماند و به بازار متصل نشود، نمیتواند هدف نهایی زیستبوم نوآوری باشد.
وی ادامه داد: امروز شرکتهایی داریم که محصولات کاملاً فناورانه تولید کردهاند، اما به دلیل ضعف در اتصال به بازار نتوانستهاند ظرفیت واقعی خود را نشان دهند. برای این شرکتها نیز باید برنامههای جداگانهای طراحی شود تا مسیر تجاریسازی و ورود محصول به بازار هموار شود.
افشین در بخش دیگری از سخنان خود به مدل جدید حمایت مالی از شرکتها اشاره کرد و گفت: برای تثبیت تولید باید یک فرمول ساده، شفاف و قانونمند داشته باشیم تا فرآیندها پیچیده نشود. بر اساس بررسیهای انجامشده، پیشنهاد شده است میزان حمایت تثبیت تولید بر مبنای درصدی از فروش شرکتها محاسبه شود.
وی افزود: در مدل پیشنهادی، برای شرکتهایی که برنامه افزایش تولید دارند، این موضوع به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد، اما مجموع حمایتها نباید از سقف مشخصی عبور کند تا منابع به شکل متوازن میان شرکتها توزیع شود.
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به ضرورت تسریع در پرداخت منابع گفت: قرار نیست شرکتها در فرآیندهای طولانی اداری گرفتار شوند. اگر بانک سهم خود را تأمین کرد و موضوع به صندوق اعلام شد، صندوق متعهد است در کوتاهترین زمان ممکن سهم خود را پرداخت کند.
وی ادامه داد: فرآیند باید به گونهای باشد که بانکها به صورت رسمی اعلام کنند تعهدات بخش خصوصی انجام شده است و صندوق نیز در یک بازه زمانی مشخص منابع خود را اختصاص دهد.
افشین همچنین درباره تعامل صندوق نوآوری، بانکها و شرکتها گفت: ارزیابی شرکتها نباید چندین بار تکرار شود و یک شرکت نباید برای دریافت حمایت، مراحل مشابه را در چند نهاد طی کند. باید با هماهنگی میان صندوق، بانک و بخش خصوصی، فرآیند ارزیابی سادهتر و سریعتر شود.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که با انتخاب بانکهای همراه و تدوین تفاهمنامههای اجرایی، مسیر تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان کوتاهتر شود و نمونههای موفق این مدل در سریعترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.
معاون علمی رئیسجمهور در پایان گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان زمانی اثربخش است که منابع به موقع، هدفمند و بر اساس یک مدل شفاف به دست شرکتهایی برسد که توان خلق ارزش و توسعه فناوری در کشور را دارند.