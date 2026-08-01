باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کاشانی‌پور، شهردار منطقه ۱۶ تهران با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی-بعثت گفت: پروژه بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی-بعثت یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی مدیریت شهری تهران به شمار می‌رود که نقش بسزایی در کاهش گره‌های ترافیکی جنوب پایتخت خواهد داشت.

وی با اشاره به ویژگی‌های این پروژه اظهار کرد: در قالب این طرح، پلی دوطبقه به طول حدود یک هزار و ۴۰۰ متر احداث می‌شود که از نظر ساختاری مشابه پل صدر است. این پل در هر مسیر دارای سه خط عبور خواهد بود و با تکمیل آن، شهروندانی که از محدوده افسریه به سمت بهشت زهرا (س) حرکت می‌کنند، بدون توقف در چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تردد خواهند کرد و بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی این محور برطرف می‌شود.

شهردار منطقه ۱۶ تهران افزود: برآورد اولیه اعتبار این پروژه بیش از دو هزار میلیارد تومان بود اما با توجه به افزایش قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی، برآوردها نشان می‌دهد هزینه اجرای آن اکنون تقریباً به دو برابر افزایش یافته است. با این وجود، روند اجرای پروژه از سرعت مطلوبی برخوردار است.

کاشانی‌پور با بیان اینکه در برخی مقاطع به دلیل شرایط خاص کشور وقفه‌هایی در اجرای پروژه ایجاد شد، گفت: این توقف‌ها عمدتاً ناشی از شرایط امنیتی و محدودیت‌هایی بود که در برخی بازه‌های زمانی به پروژه تحمیل شد اما حتی در همان مقاطع نیز از هر فرصت ممکن برای ادامه عملیات عمرانی استفاده شد و روند پیشرفت پروژه متوقف نشد.

وی ادامه داد: در تقاطع بزرگراه شهید رجایی نیز زیرگذر و یک تقاطع سه‌سطحی احداث خواهد شد که از بخش‌های مهم این پروژه محسوب می‌شود. در مجموع، پروژه بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی-بعثت یکی از پروژه‌های شاخص و فاخر شهر تهران خواهد بود.

شهردار منطقه ۱۶ با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع اجرایی اظهار کرد: تملک‌های مورد نیاز پروژه انجام شده و موانع اجرایی نیز در حال برطرف شدن است. اخیراً جلسه‌ای با حضور تمامی عوامل اجرایی پروژه برگزار شد و تمامی موانع موجود به‌صورت موردی بررسی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: اجرای این پروژه بر عهده سازمان عمرانی و مهندسی شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۶ است. پیشرفت آن در ارزیابی‌های اخیر قابل قبول اعلام شده است.

کاشانی‌پور درباره زمان بهره‌برداری از پروژه نیز گفت: از ابتدای اجرای طرح، زمان‌بندی بین دو تا سه سال برای تکمیل آن پیش‌بینی شده بود اما وقفه‌های ایجادشده بخشی از این زمان را تحت تأثیر قرار داد. با این حال، اگر محدودیت جدیدی به پروژه تحمیل نشود، عملیات اجرایی حتی یک روز نیز متوقف نخواهد شد و همان برنامه زمان‌بندی اولیه همچنان مبنای اجرای پروژه است.

وی تأکید کرد: مدت زمان بهره‌برداری این پروژه به شرایط کشور نیز بستگی دارد و اگر محدودیت یا شرایط خاص جدیدی ایجاد نشود، تلاش مجموعه مدیریت شهری این است که پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

شهردار منطقه ۱۶ تهران در ادامه به موضوع انتقال ترمینال جنوب پرداخت و گفت: تصمیم برای خروج ترمینال جنوب از منطقه ۱۶ موضوع تازه‌ای نیست و بیش از دو دهه است که درباره آن تصمیم‌گیری شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است.

وی افزود: همان‌گونه که در گذشته انتقال برخی کاربری‌های بزرگ شهری مانند فرودگاه مهرآباد مطرح بود، درباره ترمینال جنوب نیز از سال‌ها قبل مقرر شده بود این مجموعه به حاشیه تهران و محدوده مناطق ۱۸ یا ۱۹ منتقل شود اما به دلایل مختلف این جابه‌جایی هنوز عملیاتی نشده است.

انتقال ترمینال جنوب به صورت تدریجی دنبال می‌شود

کاشانی‌پور با بیان اینکه انتقال ترمینال جنوب به صورت تدریجی دنبال می‌شود، اظهار کرد: رویکرد مدیریت شهری، سبک‌سازی مرحله‌ای ترمینال جنوب است؛ به این معنا که در مرحله نخست، بخشی از خطوط و مقاصد بین‌شهری به محل جدید منتقل شوند و سپس به تدریج سایر خطوط نیز جابه‌جا شوند تا انتقال کامل ترمینال بدون ایجاد اختلال در خدمات‌رسانی انجام شود.

وی ادامه داد: در این مدل، ابتدا برخی مسیرهای نزدیک و استان‌های مشخص از ترمینال جنوب خارج می‌شوند و به محل جدید انتقال می‌یابند و در ادامه، سایر خطوط نیز به تدریج جابه‌جا خواهند شد.

پیگیری طرح انتقال باراندازها و مراکز باربری از محدوده منطقه

شهردار منطقه ۱۶ همچنین از پیگیری طرح انتقال باراندازها و مراکز باربری از محدوده منطقه خبر داد و گفت: انتقال باراندازها و مراکز حمل‌ونقل بار به مناطق ۱۸ و ۱۹ نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد تا تردد خودروهای سنگین در منطقه کاهش یابد و این فعالیت‌ها در پهنه‌های پیش‌بینی‌شده برای تجارت و لجستیک در حاشیه تهران متمرکز شوند.

کاشانی‌پور با اشاره به پیگیری مدیریت شهری برای ساماندهی ترمینال جنوب و باراندازهای منطقه اظهار کرد: این موضوع را در جلسات مختلف با شهردار تهران، مطرح کرده‌ایم و ایشان بر اجرای طرح انتقال ترمینال جنوب تأکید دارند.

بارگذاری‌های جدید باراندازها و مراکز لجستیکی در پهنه تجارت جهانی شوش

وی افزود: در حال حاضر رویکرد مدیریت شهری این است که بارگذاری‌های جدید باراندازها و مراکز لجستیکی در پهنه‌های پیش‌بینی‌شده برای تجارت، به‌ویژه پهنه تجارت جهانی شوش انجام شود و به تدریج این فعالیت‌ها به سمت مناطق ۱۸ و ۱۹ تهران که در حاشیه شهر قرار دارند، هدایت شوند. این اقدام علاوه بر ساماندهی فعالیت‌های باربری، موجب کاهش بار ترافیکی و تسهیل مدیریت حمل‌ونقل شهری خواهد شد.

شهردار منطقه ۱۶ تهران خاطرنشان کرد: اجرای پروژه بزرگراه شهید آیت‌الله رئیسی-بعثت، انتقال تدریجی ترمینال جنوب و جابه‌جایی باراندازها سه برنامه مهم مدیریت شهری برای ساماندهی جنوب پایتخت است که با تحقق آن‌ها، علاوه بر روان‌سازی ترافیک، شرایط برای ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان، کاهش تردد خودروهای سنگین و توسعه متوازن فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل در حاشیه تهران فراهم خواهد شد.

یک هزار و ۳۳۰ واحد مسکونی در جنگ رمضان در منطقه ۱۶ آسیب دیده‌اند

کاشانی‌پور با تشریح آخرین وضعیت بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از حملات اخیر نیز گفت: درمجموع ۶ نقطه اصابت در محدوده منطقه و پیرامون آن به ثبت رسیده که بر اثر آن بیش از یک هزار و ۳۳۰ واحد مسکونی دچار آسیب شده‌اند و عملیات رسیدگی به این واحد‌ها با بسیج کامل ظرفیت‌های شهرداری در حال انجام است.

وی اظهار کرد: از مجموع شش نقطه ثبت‌شده، چهار اصابت به طور مستقیم در محدوده منطقه ۱۶ رخ داده است، اما یکی از شدیدترین آسیب‌ها مربوط به نقطه‌ای در مرز منطقه ۱۶ و ۱۵ بود که موج انفجار آن موجب آسیب‌دیدگی صد‌ها واحد مسکونی در شهرک بعثت و محدوده ولیعصر (عج) شد. به همین دلیل، بخش قابل توجهی از واحد‌های آسیب‌دیده در ناحیه ۳ منطقه ۱۶ ثبت شدند.

کاشانی‌پور افزود: بخش عمده این خسارت‌ها مربوط به شکستن شیشه‌ها، درها، پنجره‌ها و آسیب‌های جزئی ناشی از موج انفجار بود و شدت خسارت در همه نقاط یکسان نبود. بر همین اساس، واحد‌های آسیب‌دیده بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی در چند گروه دسته‌بندی شدند.

وی با تشریح این دسته‌بندی گفت: گروه A شامل واحد‌هایی بود که خسارت آنها با اعتباری کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان قابل جبران بود و عمدتاً شامل شکستگی شیشه، در و پنجره و آسیب‌های جزئی می‌شد. گروه B ۱ واحد‌هایی بودند که برای جبران خسارت آنها تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز بود. گروه B ۲ نیز شامل ساختمان‌هایی با خسارت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بود. همچنین گروه C به ساختمان‌هایی اختصاص داشت که نیازمند مقاوم‌سازی بودند و گروه D نیز ساختمان‌هایی را شامل می‌شد که باید تخریب و نوسازی می‌شدند.

شهردار منطقه ۱۶ تهران با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار کرد: تمامی پرونده‌های گروه A تعیین تکلیف و عملیات جبران خسارت آنها انجام شده است. تنها تعداد محدودی از پرونده‌ها باقی مانده که علت آن، عدم حضور مالکان در زمان مراجعه کارشناسان، سفر برخی از ساکنان به شهرستان یا اعلام خسارت با تأخیر پس از بسته شدن پرونده‌های اولیه بوده است. با این حال، حتی برای این موارد نیز مجدداً کارشناسان اعزام شدند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: رسیدگی به پرونده‌های گروه B ۱ نیز تقریباً به طور کامل انجام شده و تنها تعداد اندکی از پرونده‌ها به دلیل اختلاف نظر مالکان درباره نحوه برآورد خسارت یا تغییر درخواست‌ها در مراحل پایانی قرار دارد.

کاشانی‌پور ادامه داد: در منطقه ۱۶ ساختمانی که نیازمند مقاوم‌سازی در قالب گروه C باشد، عملاً باقی نمانده و این پرونده‌ها نیز تعیین تکلیف شده‌اند. در خصوص ساختمان‌های گروه D نیز روند تخریب و نوسازی در حال انجام است و بخش عمده اقدامات به مرحله توافق میان مالکان و سازندگان رسیده است.

وی با اشاره به افزایش تدریجی تعداد واحد‌های آسیب‌دیده گفت: در روز‌های ابتدایی، برآورد‌ها کمتر بود، اما با ادامه مراجعات مردمی و بررسی‌های میدانی، تعداد واحد‌های خسارت‌دیده به تدریج افزایش یافت. به عنوان نمونه، در محدوده جوادیه ابتدا حدود ۳۴۰ واحد آسیب‌دیده شناسایی شد، اما این رقم به ۳۶۰ واحد افزایش پیدا کرد و حتی پس از آن نیز برخی شهروندان با تأخیر برای ثبت خسارت مراجعه کردند. به همین دلیل، آمار نهایی واحد‌های آسیب‌دیده کمی فراتر رفت.

شهردار منطقه ۱۶ با بیان اینکه موج انفجار آثار متفاوتی در نقاط مختلف بر جای گذاشته است، اظهار کرد: در برخی موارد، واحد‌هایی در چند خیابان دورتر از محل اصابت نیز دچار خسارت شدند، در حالی که شاید در نگاه نخست انتظار چنین موضوعی وجود نداشت. به همین دلیل هر موردی که توسط کارشناسان ناشی از موج انفجار تشخیص داده شد در فهرست خسارت‌ها قرار گرفت.

کاشانی‌پور با اشاره به نقش شهرداری تهران در رسیدگی به آسیب‌های ناشی از جنگ گفت: بر اساس وظایف قانونی، مسئولیت اصلی شهرداری در چنین شرایطی آواربرداری و بازگشایی معابر است، اما با تصمیم شهردار تهران و هماهنگی‌های انجام‌شده با شورای اسلامی شهر تهران، تمامی ظرفیت‌های شهرداری برای جبران خسارت واحد‌های مسکونی و کمک به شهروندان نیز به کار گرفته شد و این اقدام فراتر از وظایف ذاتی شهرداری انجام گرفت.