باشگاه خبرنگاران جوان - قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به روند ایمنسازی بازار تهران گفت: اقدامات مربوط به ارتقای ایمنی بازار در بخشهای برق، مکانیک، تأسیسات و رفع سایر ناایمنیهای مرتبط با حوزه آتشنشانی در حال انجام است، اما از نظر سازمان آتشنشانی، سرعت اجرای این اقدامات رضایتبخش نیست.
وی افزود: با توجه به مخاطرات موجود در بازار تهران، ضروری است همه دستگاههای مسئول با هماهنگی و سرعت بیشتری در اجرای طرحهای ایمنسازی مشارکت کنند تا هرچه زودتر شرایط ایمنی این مجموعه به سطح قابل قبول برسد.
محمدی با بیان اینکه روند ایمنسازی بازار ادامه دارد، تصریح کرد: بخشی از بازارهایی که از نظر ایمنی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، وارد مرحله بازسازی شدهاند. بازسازی اصولی این فضاها مهمترین راهکار برای ارتقای ایمنی بازار است و سازمان آتشنشانی نیز در این مسیر با جدیت بر رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی نظارت و سختگیری خواهد کرد.
منبع: شهر