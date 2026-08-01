باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بسیاری از افراد حتی به خاطر ندارند در طول سالهای گذشته در چند بانک حساب بانکی افتتاح کردهاند. افتتاح حساب برای دریافت حقوق، شرکت در طرحهای بانکی، ضمانت وام، پاس کردن چک یا انجام امور اداری، باعث شده است تعداد حسابهای بانکی برخی افراد به مرور افزایش پیدا کند؛ حسابهایی که بخش قابل توجهی از آنها دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرند.
بر اساس آمارهای منتشرشده، هر ایرانی به طور میانگین حدود ۱۰ حساب بانکی دارد، اما معمولاً تنها از یک یا دو حساب خود به صورت مستمر استفاده میکند و سایر حسابها بدون استفاده باقی میمانند. بسیاری از صاحبان این حسابها حتی از موجودی یا وضعیت آنها نیز اطلاع دقیقی ندارند.
کارشناسان معتقدند افزایش تعداد حسابهای راکد و بلااستفاده میتواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند. در برخی موارد ممکن است این حسابها برای پولشویی یا انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرند و صاحب حساب، بدون اطلاع از این موضوع، با مشکلات و حتی پروندههای قضایی مواجه شود.
در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش شفافیت، تسهیل مدیریت حسابهای بانکی و کاهش زمینههای سوءاستفاده، از راهاندازی سامانهای خبر داده است که از طریق آن، افراد میتوانند فهرست تمامی حسابهای بانکی خود را مشاهده کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران در این سامانه امکان خواهند داشت حسابهای مورد نیاز خود را حفظ کرده و برای حسابهای بلااستفاده درخواست انسداد یا بستن حساب را ثبت کنند. همچنین امکان انتقال مانده موجودی حسابی که قرار است بسته شود به حساب اصلی فرد نیز در همان سامانه فراهم خواهد بود.
راهاندازی این سامانه علاوه بر کمک به ساماندهی حسابهای بانکی افراد، میتواند گامی مؤثر در کاهش جرایم مالی، جلوگیری از سوءاستفاده از حسابهای راکد و ارتقای امنیت نظام بانکی کشور باشد.