آیین یادبود اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت و چهره ماندگار عرصه نمایش کشور، روز یکشنبه ۱۱ مرداد، از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این هنرمند ارجمند روز جمعه، ۲ مرداد و در سن ۶۶ سالگی دیده از جهان فروبست. نقش‌آفرینی‌های زنده‌یاد اکبر عبدی در مجموعه‌های خاطره‌ساز طنز تلویزیونی و حضور برجسته در آثار نمایشی سیما ازجمله «امام علی (ع)» و «در چشم باد»، از استادی و پیشینه پرثمرش خبر می‌دهد. 

«سبزواران» آخرین مجموعه نمایشی او برای سیمای جمهوری اسلامی است که در ماه‌های آینده پخش می‌شود و بخش‌هایی از آن در جریان جنگ ۱۲روزه و زیر موشک‌باران تهران تصویربرداری شد و او در کنار سایر هنرمندان، شجاعانه کار با دوربین را ادامه داد و بر وفاداری به ایران و عشق به مردم تأکید کرد.

جایگاه او در میان مردم، حاصل صداقت و پیوند همیشگی با اقشار جامعه بود؛ هنرمندی اصیل که هویت ایرانی و عشق به میهن را در زیست فرهنگی خود پاس می‌داشت. 

در روز یکشنبه ۱۱ مرداد و با برگزاری مراسمی در مسجد بلال با حضور خانواده، مسئولان، اهالی رسانه و فرهنگ و اقشار مختلف مردم، از جایگاه هنری او تجلیل و یادش گرامی داشته می‌شود.

منبع: روابط‌عمومی رسانه ملی

برچسب ها: اکبر عبدی ، رسانه ملی
خبرهای مرتبط
«به‌وقت ایران» در «قرارگاه جنگ»
حضور بیماران پروانه‌ای در مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی
وداع با خالق لبخندها، مراسم بزرگداشت «اکبر عبدی»
شورای نظارت خبر منتشر شده مبنی بر تذکر رسمی به صداوسیما را تکذیب کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خداوند رحمت کند
۰
۱
پاسخ دادن
آخرین اخبار
مهران مدیری دوباره مسعود شصت‌چی می‌شود
دیوارنگاره دومین سالگرد شهادت اسماعیل هنیه در میدان جمهوری رونمایی شد
اعلام زمان تعطیلی سینماها همزمان با اربعین
«به‌وقت ایران» در «قرارگاه جنگ»
فروش نمایش «آتش‌سوزی‌ها» از مرز ٣ میلیارد تومان گذشت
گیشه سینما با صدرنشینی «زنده‌شور» ۵۸ میلیاردی شد
مداحان در این روز‌ها میدان‌داری کردند و بر طبل وحدت کوبیدند
تبیین «رستاخیز مردمی» و «خونخواهی امام شهید» در برنامه‌های تلویزیونی
چه برنامه‌هایی این هفته از شبکه امید می‌بینیم؟
برگزاری آیین یادبود هنرمند پیشکسوت اکبر عبدی