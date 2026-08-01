باشگاه خبرنگاران جوان - این هنرمند ارجمند روز جمعه، ۲ مرداد و در سن ۶۶ سالگی دیده از جهان فروبست. نقشآفرینیهای زندهیاد اکبر عبدی در مجموعههای خاطرهساز طنز تلویزیونی و حضور برجسته در آثار نمایشی سیما ازجمله «امام علی (ع)» و «در چشم باد»، از استادی و پیشینه پرثمرش خبر میدهد.
«سبزواران» آخرین مجموعه نمایشی او برای سیمای جمهوری اسلامی است که در ماههای آینده پخش میشود و بخشهایی از آن در جریان جنگ ۱۲روزه و زیر موشکباران تهران تصویربرداری شد و او در کنار سایر هنرمندان، شجاعانه کار با دوربین را ادامه داد و بر وفاداری به ایران و عشق به مردم تأکید کرد.
جایگاه او در میان مردم، حاصل صداقت و پیوند همیشگی با اقشار جامعه بود؛ هنرمندی اصیل که هویت ایرانی و عشق به میهن را در زیست فرهنگی خود پاس میداشت.
در روز یکشنبه ۱۱ مرداد و با برگزاری مراسمی در مسجد بلال با حضور خانواده، مسئولان، اهالی رسانه و فرهنگ و اقشار مختلف مردم، از جایگاه هنری او تجلیل و یادش گرامی داشته میشود.
منبع: روابطعمومی رسانه ملی