از عصر امروز وزش باد نسبتا شدید تا شدید در برخی نقاط موجب خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -بر اساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان قم، آسمان استان امروز صاف است و از ساعات بعدازظهر تا اوایل شب، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی نقاط موجب خیزش گردوخاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا میشود. این شرایط بهویژه در نواحی شرقی، غربی و مناطق مستعد بیابانی استان محسوستر است.
بر پایه این پیشبینی، بیشینه دمای هوای قم امروز به ۴۱ درجه سانتیگراد و کمینه دما به ۲۷ درجه سانتیگراد میرسد و همچنان ماندگاری هوای گرم در استان ادامه خواهد داشت.
هواشناسی به شهروندان، بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران تنفسی و قلبی توصیه کرده است در ساعات همراه با گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و در صورت ضرورت از ماسک مناسب استفاده کنند. همچنین رانندگان در محورهای برونشهری به دلیل احتمال کاهش دید، احتیاط بیشتری داشته باشند.