مدیر عامل صندوق پنبه گفت: براساس آمار سالانه ۱۵۰ هزار تن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی است که یک سوم آن در داخل تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه گفت: هر زراعتی برای کشاورز باید صرفه اقتصادی داشته باشد، در غیر این صورت دولت برای دستیابی به اهداف باید برنامه های مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد که متاسفانه در خصوص پنبه، وزارت جهاد از لحاظ سطح زیر کشت و عملکرد در هکتار به اهداف خود نرسیده است.

به گفته وی، امسال همانند سنوات قبل وزارت جهاد کشاورزی بدلیل مقرون به صرفه نبودن تولید برای کشاورز به اهدافش نخواهد رسید، درحالیکه تمامی کشورهای تولیدکننده پنبه به نوعی دولت ها یارانه هایی به کشاورزان می دهند.

کاویانی ادامه داد: کشاورزان با یارانه هایی که در کشورهای تولیدکننده پنبه می گیرند، قیمت این محصول در ۲ سال اخیر حدود ۱۷۰ سنت بود و امسال با افزایش جزئی به ۲ دلار رسیده است و از طرفی دولت ارز تالار دوم به واردات اختصاص می دهد که بدلیل پایین بودن نسبت به ارز آزاد، امکان رقابت با پنبه خارجی وجود ندارد.

مدیر عامل صندوق پنبه قیمت تمام شده هر کیلو پنبه از تاجیکستان برای واردکننده ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به خرید بذر، هزینه های سم و ... این زراعت صرفه اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه سطح زیرکشت پنبه نسبت به سال قبل تفاوتی ندارد، اظهار کرد: امسال سطح کشت پنبه در استان گلستان به ۵ هزار هکتار نرسیده است، درحالیکه برخی سالها ۱۸۰ هزار هکتار پنبه در این استان کشت می شد. امسال پیش بینی می شود سطح زیر کشت پنبه ۸۵ هزار هکتار برسد که از این میزان حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تن الیاف پنبه مورد نیاز صنعت نساجی تولید شود‌.

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: براساس آمار صنعت نساجی به طور متوسط ۱۵۰ هزار تن پنبه تصفیه شده نیاز دارد که طی ۲ تا ۳ سال اخیر ۱۰۰ هزار تن پنبه وارد شده است که بدین ترتیب دوسوم نیاز پنبه از طریق واردات و یک سوم تولید داخل تامین می شود. گفتنی است اگر تخم پنبه به جایگاه خود برسد، می تواند برای کشاورز شرایط بهتری ایجاد کند تا بتوانند وش با قیمت بالاتری بفروش رسانند.

برچسب ها: تولید پنبه ، واردات پنبه ، قیمت پنبه
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