باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آژانس خبری ملی لبنان (NNA) گزارش داد که روستا‌ها و شهرک‌های جنوبی – به ویژه آنهایی که در منطقهٔ به اصطلاح «منطقه زرد» تحمیل‌شده توسط اسرائیل قرار دارند، از جمله المنصوری، مجدل زون و حداثا – به دنبال انفجار‌های عظیمی که نیرو‌های اسرائیلی در طول شب انجام دادند، در وضعیت تنش شدیدی قرار دارند.

این آژانس گزارش داد که این انفجار‌ها از نیمه‌شب تا صبح امروز در سراسر منطقهٔ جنوب طنین‌انداز شده است.

در منطقه‌ای که از صف الهوا تا بنت جبیل امتداد دارد، نیرو‌های اسرائیلی با مسلسل‌های سنگین آتش گشودند و گشت‌های مکانیزه را در کنار جاده‌ها به کار گرفتند.

بر اساس گزارش NNA، ساکنان از گسترش تنش با ادامهٔ این فعالیت در طول صبح خبر دادند.

منبع: الجزیره