استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت بازار تاریخی رشت به‌عنوان یک سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان، پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای به کسبه آسیب‌دیده را مهم‌ترین مطالبه آنان دانست و گفت: تسریع در تعیین تکلیف بیمه‌ها می‌تواند روند بازسازی این مجموعه ارزشمند را شتاب بخشد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس  امروز(شنبه) در سی و هشتمین جلسه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت، با اشاره به حادثه آتش‌سوزی دی‌ماه سال گذشته، اظهار کرد: این حادثه یکی از تلخ‌ترین اتفاقات استان بود که آسیب‌هایی به بخشی از یکی از مهم‌ترین مراکز تاریخی و اقتصادی گیلان وارد کرد.
وی با بیان اینکه بازار تاریخی رشت بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی استان است، افزود: این بازار نه‌تنها محل کسب و فعالیت هزاران نفر، بلکه بخشی از خاطرات مردم و یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری گیلان به شمار می‌رود.
استاندار گیلان با قدردانی از همراهی کسبه و حضور دستگاه‌های اجرایی پس از وقوع حادثه، خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات حادثه، مجموعه دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری، شرکت‌های آب، برق، گاز، مخابرات، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول با بسیج امکانات در کنار کسبه حضور داشتند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و آغاز بازسازی را دنبال کردند.
 حق‌شناس با اشاره به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه کسبه، تعیین تکلیف خسارت‌های بیمه‌ای است؛ چراکه شرایط برخی بیمه‌نامه‌ها و عدم پیش‌بینی پوشش خسارت‌های ناشی از بلوا و آشوب، موجب شده بخشی از بازاریان هزینه‌های بازسازی را از منابع شخصی خود تأمین کنند.
وی ادامه داد: در کنار پیگیری موضوع بیمه، حمایت‌هایی از طریق مصوبات ستاد مدیریت بحران، همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و تعدادی از بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان انجام شده است، اما با توجه به گستردگی خسارت‌ها و ارزش تاریخی و اقتصادی بازار رشت، این حمایت‌ها به‌تنهایی کافی نیست.
استاندار گیلان با تأکید بر استمرار پیگیری‌ها برای حل مسائل موجود گفت: استانداری با همکاری دستگاه‌های مرتبط، موضوع پرداخت خسارت بیمه‌ها و رفع موانع پیش‌روی بازسازی را تا حصول نتیجه دنبال خواهد کرد تا کسبه هرچه سریع‌تر به فعالیت عادی خود بازگردند.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات بازسازی بازار تاریخی رشت افزود: با اقدامات انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود طی یک تا دو ماه آینده بخشی از راسته‌های بازار فعالیت خود را از سر بگیرند و در صورت تداوم روند کنونی، بازسازی کامل مجموعه در کمتر از یک سال به سرانجام برسد.

منبع:روابط عمومی 

برچسب ها: بازار ، بیمه ، مطالبات
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