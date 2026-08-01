باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی طالبی در دویست‌وشصت‌وپنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با قدردانی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: فرهنگ را پیشران توسعه استان می‌دانیم و بر همین اساس باید از نگاه مناسبتی به مسائل فرهنگی عبور کرده و همه برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ استان دارای پیوست فرهنگی باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر اولویت‌های اصلی استان افزود: شورای فرهنگ عمومی باید در طول سال با استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی، چند اولویت مهم فرهنگی را به صورت مستمر دنبال کند و موضوعات مختلف را در چارچوب این اولویت‌ها مورد بررسی قرار دهد.

استاندار کرمان فرهنگ ایثار و مقاومت را از مهم‌ترین محور‌های فرهنگی استان برشمرد و گفت: با توجه به ریشه‌دار بودن این فرهنگ در کرمان؛ حفظ، احیا و تقویت این باید در دستور کار شورا قرار گیرد.

وی همچنین فرهنگ کار و تلاش را از موضوعات مهم استان دانست و اظهار کرد: پرداختن به این موضوع از ضرورت‌های فرهنگی استان کرمان است.

طالبی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: اعتماد عمومی یکی از شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی است و باید به عنوان یکی از محور‌های اصلی شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت هویت کرمانی تأکید کرد و گفت: معرفی مشاهیر، آیین‌ها، آثار و ابنیه تاریخی استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود و با وجود اقدامات انجام‌شده، نباید به جایگاه کنونی استان در ثبت آثار ملی و جهانی اکتفا کرده، زیرا ظرفیت‌های فراوانی برای ثبت و معرفی میراث فرهنگی کرمان وجود دارد.

استاندار کرمان توجه به نوجوانان و جوانان را از دیگر اولویت‌های فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: شناخت دغدغه‌های نسل جوان و نوجوان و ایجاد زبان مشترک برای گفت‌و‌گو با آنان از مسیر مسائل فرهنگی، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نتایج پایش سرمایه اجتماعی در کشور اظهار کرد: استان کرمان نیازمند نظامی مستمر برای پایش و رصد مسائل اجتماعی و فرهنگی است تا تصویر دقیقی از وضعیت فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی استان در اختیار مدیران قرار گیرد و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی می‌تواند سازوکار ایجاد این نظام پایش را فراهم کند.

طالبی با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر کشور گفت: در کنار همه اقداماتی که طی این چند ماه انجام شده، مهم‌ترین، شاخص‌ترین و محوری‌ترین موضوع، حضور مردم در میدان و حفاظت از دستاورد‌های انقلاب و نظام است.

وی افزود: گفتمان امیدسازی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد و لازم است امید در جامعه تقویت شود و در کنار آن، انسجام و اتحاد اجتماعی نیز افزایش یابد.

استاندار کرمان تأکید کرد: باید این باور در جامعه تقویت شود که مسیر پیش‌روی نظام و انقلاب در سایه وحدت، همدلی همه ارکان و همراهی مردم امکان‌پذیر است و عبور از مشکلات نیز با حفظ همین انسجام و همدلی محقق خواهد شد.

طالبی درباره نتایج گزارش سرمایه اجتماعی نیز گفت: بررسی این گزارش نشان می‌دهد در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت استان فراتر از انتظار بوده و نگرانی‌های موجود بیش از برداشت مردم از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است.

وی افزود: البته در برخی شاخص‌ها، به‌ویژه در حوزه ارتباط مردم با دولت، وضعیت پایین‌تر از متوسط است، اما برای این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی انجام شده و اقدامات لازم برای جبران نقاط ضعف در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان با اعلام آمادگی برای حمایت از برگزاری کنگره ملی ادبیات پایداری اظهار کرد: استانداری کرمان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد همکاری و حمایت لازم را انجام خواهد داد.