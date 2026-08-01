استاندار کرمان گفت: در شرایط کنونی کشور، گفتمان امیدسازی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد تا در کنار تقویت امید؛ انسجام، اتحاد و همدلی در جامعه نیز تقویت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  محمدعلی طالبی در دویست‌وشصت‌وپنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با قدردانی از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست، اظهار کرد: فرهنگ را پیشران توسعه استان می‌دانیم و بر همین اساس باید از نگاه مناسبتی به مسائل فرهنگی عبور کرده و همه برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ استان دارای پیوست فرهنگی باشند.
 
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز شورای فرهنگ عمومی بر اولویت‌های اصلی استان افزود: شورای فرهنگ عمومی باید در طول سال با استفاده از ظرفیت کمیته‌های تخصصی، چند اولویت مهم فرهنگی را به صورت مستمر دنبال کند و موضوعات مختلف را در چارچوب این اولویت‌ها مورد بررسی قرار دهد.
 
استاندار کرمان فرهنگ ایثار و مقاومت را از مهم‌ترین محور‌های فرهنگی استان برشمرد و گفت: با توجه به ریشه‌دار بودن این فرهنگ در کرمان؛ حفظ، احیا و تقویت این باید در دستور کار شورا قرار گیرد.
 
وی همچنین فرهنگ کار و تلاش را از موضوعات مهم استان دانست و اظهار کرد: پرداختن به این موضوع از ضرورت‌های فرهنگی استان کرمان است.
 
طالبی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی تصریح کرد: اعتماد عمومی یکی از شاخص‌های اصلی سرمایه اجتماعی است و باید به عنوان یکی از محور‌های اصلی شورای فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.
 
وی در ادامه بر ضرورت تقویت هویت کرمانی تأکید کرد و گفت: معرفی مشاهیر، آیین‌ها، آثار و ابنیه تاریخی استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود و با وجود اقدامات انجام‌شده، نباید به جایگاه کنونی استان در ثبت آثار ملی و جهانی اکتفا کرده، زیرا ظرفیت‌های فراوانی برای ثبت و معرفی میراث فرهنگی کرمان وجود دارد.
 
استاندار کرمان توجه به نوجوانان و جوانان را از دیگر اولویت‌های فرهنگی استان عنوان کرد و افزود: شناخت دغدغه‌های نسل جوان و نوجوان و ایجاد زبان مشترک برای گفت‌و‌گو با آنان از مسیر مسائل فرهنگی، باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با اشاره به نتایج پایش سرمایه اجتماعی در کشور اظهار کرد: استان کرمان نیازمند نظامی مستمر برای پایش و رصد مسائل اجتماعی و فرهنگی است تا تصویر دقیقی از وضعیت فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی استان در اختیار مدیران قرار گیرد و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی می‌تواند سازوکار ایجاد این نظام پایش را فراهم کند.
 
طالبی با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر کشور گفت: در کنار همه اقداماتی که طی این چند ماه انجام شده، مهم‌ترین، شاخص‌ترین و محوری‌ترین موضوع، حضور مردم در میدان و حفاظت از دستاورد‌های انقلاب و نظام است.
 
وی افزود: گفتمان امیدسازی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد و لازم است امید در جامعه تقویت شود و در کنار آن، انسجام و اتحاد اجتماعی نیز افزایش یابد.
 
استاندار کرمان تأکید کرد: باید این باور در جامعه تقویت شود که مسیر پیش‌روی نظام و انقلاب در سایه وحدت، همدلی همه ارکان و همراهی مردم امکان‌پذیر است و عبور از مشکلات نیز با حفظ همین انسجام و همدلی محقق خواهد شد.
 
طالبی درباره نتایج گزارش سرمایه اجتماعی نیز گفت: بررسی این گزارش نشان می‌دهد در بسیاری از شاخص‌ها وضعیت استان فراتر از انتظار بوده و نگرانی‌های موجود بیش از برداشت مردم از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است.
 
وی افزود: البته در برخی شاخص‌ها، به‌ویژه در حوزه ارتباط مردم با دولت، وضعیت پایین‌تر از متوسط است، اما برای این حوزه‌ها نیز برنامه‌ریزی انجام شده و اقدامات لازم برای جبران نقاط ضعف در دستور کار قرار دارد.
 
استاندار کرمان با اعلام آمادگی برای حمایت از برگزاری کنگره ملی ادبیات پایداری اظهار کرد: استانداری کرمان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد همکاری و حمایت لازم را انجام خواهد داد.
برچسب ها: استانداری ، فرهنگ عمومی
خبرهای مرتبط
فوتبال زیر ذره‌بین شفافیت؛ نسخه تاج برای نجات فوتبال
ذخایر کرومیت استان نباید به‌صورت خام از کرمان خارج شود
حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
باید از نگاه مناسبتی به مسائل فرهنگی عبور کنیم
حمایت کمیته امداد استان کرمان از بیش از ۶ هزار مادر باردار و شیرده
توقیف کامیون به رانندگی یک دختر جوان فاقد گواهینامه
پایان یک آدم‌ربایی در جازموریان؛ آزادی گروگان پس از یک ماه