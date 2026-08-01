مسئول موکب انصارالمهدی مهریز، از ارائه خدمات گسترده اسکان، تغذیه، نانوایی و پذیرایی از زائران اربعین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ زارع مسئول موکب انصارالمهدی مهریز گفت: موکب انصارالمهدی مهریز با مشارکت مردم خیر شهرستان مهریز، به‌ویژه اهالی روستای گردکوه، روزانه به هزاران زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدمت‌رسانی می‌کند.

زارع با اشاره به سابقه فعالیت این موکب اظهار کرد: امسال نهمین سال تأسیس و هفتمین سال خدمت‌رسانی موکب به زائران اربعین است. به دلیل گرمای هوا و ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب اسکان، حسینیه به عنوان محل استقرار زائران انتخاب شده و دو سال است که خدمات اسکان در این مکان ارائه می‌شود.

وی افزود: در بخش تغذیه، روزانه حدود چهار هزار پرس غذا طبخ می‌شود که این میزان با نزدیک شدن به ایام اربعین به حدود شش هزار پرس در روز افزایش خواهد یافت. بخشی از این غذا‌ها در محل موکب برای حدود هزار زائر سرو می‌شود و مابقی در مسیر پیاده‌روی اربعین میان زائران توزیع می‌شود.

زارع با بیان اینکه نانوایی موکب نیز به صورت شبانه‌روزی فعال است، گفت: گروه‌های نانوایی از شهرستان مهریز تا مرز شلمچه و همچنین در شهر‌های نجف و کربلا به پخت نان برای زائران مشغول هستند.

مسئول موکب انصارالمهدی مهریز ادامه داد: چایخانه موکب نیز روزانه از بیش از ۱۰ هزار زائر با چای، دمنوش و میوه پذیرایی می‌کند و امسال توزیع میوه نیز به خدمات موکب افزوده شده است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم شهرستان مهریز، به‌ویژه اهالی روستای گردکوه، اظهار امیدواری کرد با حمایت‌های مردمی، خدمات شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه شود.

منبع؛ صدا و سیما