باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۸ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۸۴ میلیون تومان
|نیم سکه
|۹۶ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۷۱ هزار تومان