امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۸ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۸۴ میلیون تومان
نیم سکه ۹۶ میلیون تومان
ربع سکه ۵۴ میلیون تومان
سکه گرمی  ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۸ میلیون و ۸۰۵ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۲۵ میلیون و ۷۱ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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