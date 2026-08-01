رئیس پلیس گذرنامه استان البرز با تشریح روند درخواست اینترنتی گذرنامه زیارتی، از امکان دریافت ۲۴ ساعته آن خبر داد و الزامات قانونی مربوط به اعتبار مدارک و سفر اتباع خارجی را تبیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سرهنگ عسگری رئیس پلیس گذرنامه استان البرز با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» اظهار داشت: ساده‌ترین و سریع‌ترین روش برای متقاضیان گذرنامه، استفاده از سامانه اینترنتی «پلیس من» است. شهروندان می‌توانند بدون هیچ هزینه اضافی در این اپلیکیشن ثبت‌نام کنند تا مدارک آن‌ها از طریق پست ظرف ۲۴ ساعت تحویل داده شود.

وی با اشاره به ماهیت گذرنامه زیارتی به مجری سیمای البرز افزود: صدور گذرنامه زیارتی اختصاص به ایام اربعین ندارد و شهروندان در تمام طول سال می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند. این مدرک دارای پنج سال اعتبار است و طبق توافقات صورت‌گرفته، صرفاً برای سفر به عتبات عالیات کشور عراق معتبر خواهد بود.

سرهنگ عسگری در ادامه این گفت‌وگو زنده تلویزیونی تصریح کرد: بر اساس تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، هیچ‌گونه منع یا محدودیتی برای سفرهای زیارتی خارج از ایام اربعین وجود ندارد و زائران می‌توانند در تمام ایام سال از این امکان استفاده کنند.

رئیس پلیس گذرنامه استان البرز درباره شرایط سفر اتباع خارجی مقیم استان گفت: این افراد موظفند پیش از اقدام به سفر، با مراجعه به دفاتر وکالت استان ثبت‌نام کرده و سند خادمیت خود را دریافت کنند. امکان صدور این سند در نقاط مرزی وجود ندارد و زائران اتباع حتماً باید از مرز شلمچه تردد کنند.

وی با تاکید بر لزوم بررسی دقیق مدارک پیش از سفر به مخاطبان برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: از تمامی متقاضیان تشرف درخواست می‌شود حتماً اعتبار گذرنامه خود را بررسی کنند. گذرنامه زائران برای خروج از کشور باید حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد و کلیه زائران موظف به حفظ و نگهداری شخصی مدرک هویتی خود هستند.

سرهنگ عسگری در پایان حضور در برنامه زنده امروز البرز خاطرنشان کرد: در صورت مفقود شدن گذرنامه در کشور عراق، زائران باید سریعاً به کنسولگری ایران مراجعه کنند. همچنین استفاده از گذرنامه دیگری تحت هر عنوان جرم محسوب شده و تبعات قانونی برای صاحب مدرک و استفاده‌کننده خواهد داشت.