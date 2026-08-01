باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفتح مرادی در دیدار با غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گزارشی از خسارات واردشده به بخشی از زیرساخت‌ها و تأسیسات مرکز در جریان جنگ رمضان ارائه شد و راهکار‌های قانونی برای جبران خسارات، بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی مرکز مورد بررسی قرار گرفت.

او با تشریح جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش، فناوری و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی، بر ضرورت تسریع در فرآیند‌های حمایتی به‌منظور حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تحقیقاتی، آموزشی و آزمایشگاهی این مجموعه تأکید کرد.

در ادامه، طرفین بر توسعه تعاملات میان مرکز و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری فارس، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در حوزه مدیریت بحران، کاهش مخاطرات و صیانت از زیرساخت‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی تأکید کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز ضمن تأکید بر اهمیت حفظ و پایداری زیرساخت‌های علمی و پژوهشی استان، آمادگی این اداره‌کل را برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده و بررسی راهکار‌های لازم در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود اعلام کرد.

این دیدار در راستای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت از زیرساخت‌های علمی و پژوهشی استان فارس برگزار شد.

مرادی در ادامه همچنین، با محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس دیدار کرد و ظرفیت‌ها و جایگاه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در تولید دانش، فناوری و پشتیبانی علمی از بخش کشاورزی استان تشریح شد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی این مجموعه تأکید شد.

وی افزود: مسائل و نیاز‌های عمرانی مرکز، از جمله بررسی خسارت‌های واردشده به برخی زیرساخت‌های مرکز در جریان جنگ رمضان و راهکار‌های لازم برای حمایت، بازسازی و تقویت امکانات موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مرادی با اشاره به نقش راهبردی مرکز در ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، بر تداوم حمایت و تعاملات مجموعه استانداری فارس برای رفع چالش‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس نیز ضمن قدردانی از خدمات علمی و پژوهشی مرکز، بر آمادگی مجموعه استانداری برای بررسی موضوعات مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود و حمایت از توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این مرکز تأکید کرد.

این دیدار با هدف تقویت تعاملات بین‌بخشی و بررسی راهکار‌های ارتقای زیرساخت‌های علمی و پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس برگزار شد.

منبع: مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی فارس