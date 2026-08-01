خبرنگار مستقر در مرز مهران از آغاز موج نخست بازگشت زائران اربعین حسینی به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری- کیانوش گیلانی، خبرنگار مستقر در مهران، در ارتباط مستقیم با شبکه البرز گفت: مرز مهران، هم‌زمان با ورود پیکر‌های پاک شهدای حملات آمریکا به عراق، شاهد یکی از کانون‌های پرشور تجمع و تردد زائران اربعین حسینی است.

گیلانی به مجری سیمای البرز گفت: موج نخست بازگشت زائران اربعین حسینی از امروز آغاز شده و روند ورود زائران به کشور در این مرز با نظم و آرامش در حال انجام است.

وی در برنامه زنده اخبار ۲۰ البرز ادامه داد: بیش از ۴۰۰ موکب در مرز مهران و مسیر‌های منتهی به پایانه مرزی، خدمات مختلفی از جمله اسکان، تغذیه، پذیرایی، امدادرسانی و حمل‌ونقل را به زائران ارائه می‌کنند.

خبرنگار مستقر در مهران بیان کرد: بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت برای جابه‌جایی زائران فعالیت دارند و حدود ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری و ون نیز در انتقال زائران از پایانه مرزی مشارکت می‌کنند.

گیلانی به مخاطبان سیمای البرز گفت: در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۳۰ هزار تردد از مرز مهران به ثبت رسیده است که از این تعداد، حدود ۸۲ هزار تردد مربوط به خروج زائران از کشور و ۱۱۲ هزار تردد مربوط به ورود زائران به ایران بوده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای آغاز مراسم اربعین حسینی تاکنون، حدود یک میلیون و ۷۷۰ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است که بیانگر استقبال گسترده زائران از این مرز برای سفر به عتبات عالیات است.

این خبرنگار با اشاره به ورود پیکر‌های شهدای حملات آمریکا به عراق اضافه کرد: پیکر‌های پاک هشت شهید که در جریان حملات آمریکا به عراق به شهادت رسیده‌اند، در حال تشییع و بازگشت به کشور هستند.

گیلانی در پایان تأکید کرد: با تلاش دستگاه‌های اجرایی، نیرو‌های امدادی، خادمان مواکب و عوامل حمل‌ونقل، تردد زائران در مرز مهران آسان، روان و بدون وقفه در حال انجام است.