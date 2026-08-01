موتورولا از Moto Pad 70 Groove رونمایی کرده که برای رقابت با جدیدترین لپ‌تاپ‌های گلکسی و آیپد سامسونگ و اپل طراحی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- لپ‌تاپ Moto Pad 70 Groove شرکت موتورولا دارای بلندگو‌های ۴۸ واتی JBL است که تجربه صوتی فوق‌العاده‌ای را برای موسیقی و فیلم ارائه می‌دهد.

این لپ‌تاپ دارای طراحی شیک و ساخته شده از مواد درجه یک است و ابعاد آن ۲۷۸.۸ در ۱۸۱.۱ در ۲۲.۷ میلی‌متر و وزن آن ۷۷۵ گرم است. همچنین شامل یک صفحه کلید خارجی و یک قلم هوشمند برای نوشتن و طراحی روی صفحه نمایش است.

صفحه نمایش آن ۱۲.۱ اینچی IPS LCD دارای وضوح ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۸۰۰ نیت است. این صفحه نمایش از HDR۱۰ و Dolby Vision برای یک تجربه تماشای استثنایی برای عکس‌ها و ویدیو‌ها پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا می‌کند، از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۷۴۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.

موتورولا همچنین آن را به پورت USB Type-C ۲.۰ و باتری ۱۰۲۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: لپتاپ ، موتورولا ، سامسونگ ، اپل
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