باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- لپتاپ Moto Pad 70 Groove شرکت موتورولا دارای بلندگوهای ۴۸ واتی JBL است که تجربه صوتی فوقالعادهای را برای موسیقی و فیلم ارائه میدهد.
این لپتاپ دارای طراحی شیک و ساخته شده از مواد درجه یک است و ابعاد آن ۲۷۸.۸ در ۱۸۱.۱ در ۲۲.۷ میلیمتر و وزن آن ۷۷۵ گرم است. همچنین شامل یک صفحه کلید خارجی و یک قلم هوشمند برای نوشتن و طراحی روی صفحه نمایش است.
صفحه نمایش آن ۱۲.۱ اینچی IPS LCD دارای وضوح ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۸۰۰ نیت است. این صفحه نمایش از HDR۱۰ و Dolby Vision برای یک تجربه تماشای استثنایی برای عکسها و ویدیوها پشتیبانی میکند.
این دستگاه اندروید ۱۶ را اجرا میکند، از پردازنده مدیاتک دایمنسیتی ۷۴۰۰، پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲، ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا از طریق microSDXC بهره میبرد.
دوربین اصلی آن ۱۳ مگاپیکسل است و قادر به ضبط ویدیوی FHD با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه است، در حالی که دوربین جلو ۸ مگاپیکسل است.
موتورولا همچنین آن را به پورت USB Type-C ۲.۰ و باتری ۱۰۲۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.
منبع: gsmarena