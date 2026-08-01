ملی‌پوشان پاراتیراندازی ایران تحت نظارت کادر فنی و تیم پشتیبانی متخصص، از ۱۰ مرداد ماه در اردوی تمرینی هشت‌روزه خود در کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان‌یابان حضور می‌یابند.

باشگاه خبرنگاران جوان- چهاردهمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی پاراتیراندازی از ۱۰ تا ۱۸ مرداد ماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی جانبازان و توان یابان برپاست.

فائزه احمدی، نسرین شاهی، مصطفی خادم، سید محمدرضا میرشفیعی، علی گلوی و ساره جوانمردی در ماده تپانچه و مهسا حاجی محمدی در ماده تفنگ ملی پوشانی هستند که تمرینات خود را زیر نظر فتح اله دلفانی خان سرمربی، زینب امینی تبار و زهرا احمدی مربیان تیم ملی انجام می‌دهند.

دکتر محمدهادی هادیزاده روانشناس، حانیه فولادی و الیاس باستانی فر کارشناس تغذیه، بابک محمدی و فریده ایرج ماسور و حجت الاسلام مجید شاکری به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی می‌کنند و مهدی نیسی پور نیز به عنوان سرپرست و مربی مدعو معرفی شده است.

برچسب ها: پاراتیراندازی ، تیراندازی
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