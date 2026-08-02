رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: وضعیت ذخایر نهاده های دام و طیور مطلوب است و مشکلی در این خصوص نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - داود رنگی رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان تاثیر چندانی در واردات کالا نداشته به طوریکه واردکنندگان با وعده های دولت و رئیس جمهور انگیزه برای ادامه کار واردات داشتند و کماکان پروسه واردات طبق نیاز پیش می رود.

به گفته وی، عدم پرداخت مطالبات در آینده نزدیک می تواند در روند واردات اثر بگذارد چراکه واردکننده توان واردات را از دست می دهند.

رنگی وضعیت ذخایر نهاده های دامی را مطلوب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر با فراوانی کالا مواجه هستیم، اما افزایش نرخ ارز بصورت مداوم از جمله چالش های جدی تولیدکنندگان و واردکنندگان است چراکه این امر موجب شده تا واردکننده در تامین ریال برای خرید ارز دچار چالش شود و از طرفی کالا با قیمت بالاتری بدست دامدار و مرغدار می رسد و در نتیجه محصول نهایی با قیمت بالاتر روانه بازار می شود.

یکی از فعالان حوزه دام و طیور با تاکید بر روند کنترل نوسان نرخ ارز از سوی دولت بیان کرد: نوسان نرخ ارز ۵ تا ۱۰ درصدی در طول سال می تواند برای تولیدکننده قابل تحمل باشد، اما استمرار روند افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد. به عنوان مثال بعداز آزادسازی نرخ ارز، قیمت ارز در ابتدا ۱۱۲ هزار تومان بود که اکنون با افزایش ۴۰ هزار تومانی به ۱۵۲ هزار تومان رسیده است که اثرات این نوسان را در افزایش قیمت محصولات پروتئینی و قدرت خرید خانوارها در بازار می بینید.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیوز نیاز ماهانه ذرت را ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن و کنجاله سویا ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: براساس آمار سالانه ۴.۵ میلیون تن جو مورد نیاز است که ۳۰ تا ۴۰ درصد از طریق تولید داخل و مابقی واردات تامین می شود.

وی تولید ماهانه گوشت مرغ را ۲۵۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: افزایش قیمت مرغ منجر به کاهش مصرف شده است و با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه التفاوت در قالب کالابرگ به مصرف کننده قرار بود خانوارها محصولات پروتئینی مورد نیاز را خریداری کنند، اما اکنون با تغییر نحوه پرداخت، کالابرگ از اهداف اصلی خود دور شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر مرغ کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه می شود که این امر اثر خود را طی یک تا ۲ ماه آتی در بازار نشان می دهد.

رنگی با بیان اینکه اصلاح روند پرداخت کالابرگ در ارتقای سرانه مصرف مرغ به ۲۷ تا ۳۰ کیلو امری ضروری است، افزود: در مرداد پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی به ۱۳۸ میلیون قطعه برسد که براین اساس نه تنها مشکلی در تولید نداریم، بلکه این حجم از تولید مازاد بر نیاز است.

وی با بیان اینکه صادرات و تجا ت در فضای آرام امکان توسعه دارد، تصریح کرد: در شرایط جنگی نمی توان برای صادرات برنامه ریزی کرد چراکه شرایط حمل و نقل بدلیل کانتینرهای یخچال دار، آسیب پذیر است. هرچند یکی از راهکارهای تنظیم بازار محسوب می شود، اما ناجی تولید نیست‌.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
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