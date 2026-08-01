رئیس سازمان حج و زیارت به تشریح آخرین وضعیت عملیات اربعین حسینی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح آخرین وضعیت عملیات اربعین حسینی، از ثبتنام بیش از دو میلیون و ۵۳۰ هزار زائر در سامانه سماح، فعالیت گسترده شبکه راهنمایی زائران و امور گمشدگان در ایران و عراق، ارائه بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران و بازگشت بیش از ۹۲۰ هزار نفر به کشور تا پایان روز نهم مرداد ماه خبر داد و از زائران خواست با مدیریت زمان، بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
علیرضا رشیدیان در نشست خبری تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین سازمان حج و زیارت، با قدردانی از دولت، ملت و موکبداران عراق، اظهار کرد: مردم عراق بار دیگر با مهماننوازی و محبت خود نسبت به زائران اهلبیت (ع)، جلوهای از وحدت و اخوت اسلامی را به نمایش گذاشتند و در دیدار با مسئولان عراقی نیز از همکاریها و خدمات آنان در اربعین، سفرهای عتبات و دیگر مناسبتهای زیارتی قدردانی شد.
وی با بیان اینکه دشمنان همواره در پی ایجاد تفرقه میان ملتهای مسلمان هستند، افزود: راهپیمایی اربعین با حضور میلیونها زائر از ملیتها و حتی ادیان مختلف، نماد همبستگی و همدلی ملتها و خنثیکننده توطئههای دشمنان است.
رشیدیان با اشاره به مسئولیتهای سازمان حج و زیارت در ستاد مرکزی اربعین گفت: این سازمان مسئولیت ثبتنام زائران در سامانه سماح، ساماندهی اعزام، قراردادها و نظارت بر خدمات بیمهای، راهنمایی زائران و امور گمشدگان را برعهده دارد و برای مدیریت عملیات، ستادهای منسجمی در شهرهای زیارتی عراق و همچنین داخل کشور تشکیل داده است.
رئیس سازمان حج و زیارت درباره آخرین آمار ثبتنام در سامانه سماح اظهار داشت: از آغاز ثبتنام در نهم تیرماه تاکنون، دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر در این سامانه نامنویسی کردهاند که ۵۹ درصد آنان مرد و ۴۱ درصد زن هستند و بیش از یک میلیون و ۳۸۱ هزار گروه زیارتی نیز تشکیل شده است. همچنین حدود ۹۰ هزار نفر از اتباع خارجی نیز در سامانه ثبتنام کردهاند.
وی افزود: امسال با آسیبشناسی انجامشده، فرآیند ثبتنام در سماح روانتر شد و برای نخستینبار امکان خوداظهاری وضعیت سلامت زائران در سامانه پیشبینی شد تا اطلاعات پزشکی در اختیار مرکز پزشکی حج و زیارت و جمعیت هلالاحمر قرار گیرد و روند ارائه خدمات درمانی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
رشیدیان با اشاره به آمار زائران گفت: بیشترین ثبتنام مربوط به گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال با ۴۷ درصد است و پس از آن گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال قرار دارند. همچنین استان تهران با ۴۳۵ هزار نفر، خوزستان با ۲۲۸ هزار نفر و خراسان رضوی با ۲۲۲ هزار نفر بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان را داشتهاند. کهنسالترین زائر ۱۱۰ ساله و کوچکترین زائر نیز تنها ۱۳ روز سن دارد.
وی همچنین درباره مسیرهای خروج زائران اظهار کرد: مرز مهران با ۵۶ درصد همچنان بیشترین سهم تردد زائران را به خود اختصاص داده و پس از آن شلمچه، خسروی، چذابه، مرز هوایی، باشماق و تمرچین قرار دارند.
فعالیت ۱۶۰۰ خادم افتخاری در قالب راهنمایی زائران و امور گمشدگان
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به فعالیت گسترده واحد راهنمایی زائران و امور گمشدگان گفت: امسال حدود یکهزار خادم افتخاری در شهرهای زیارتی عراق و ۶۰۰ نفر نیز در مرزهای کشور به زائران خدمات ارائه میکنند و مجموعاً ۸۵ پایگاه ثابت و سیار در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مسیر نجف به کربلا و مبادی ورودی مستقر شدهاند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۴ هزار شیفت خدمت در این واحد ثبت شده و خدمات راهنمایی، پاسخگویی، رسیدگی به امور گمشدگان و تحویل اشیای پیدا شده تا ۲۳ صفر ادامه خواهد داشت. تاکنون نیز یکهزار و ۷۱۷ مورد اشیای گمشده و ۴۲۲ مورد اشیای پیدا شده ثبت شده که بخشی از آنها به صاحبانشان تحویل داده شده و مابقی نیز با همکاری شرکت ملی پست به صورت رایگان ارسال خواهد شد.
رشیدیان با اشاره به توسعه خدمات هوشمند اظهار کرد: برنامه «همیار اربعین»امکانات متعددی از جمله ثبت و جستوجوی افراد و اشیای گمشده، معرفی مراکز درمانی و خدمات کنسولی، جستوجوی موکبها، پیامک رایگان، خدمات حملونقل، آموزشهای سفر و گزارشهای مردمی را در اختیار زائران قرار میدهد.
وی همچنین از استفاده از ظرفیت آشپزخانه سازمان حج و زیارت در نجف برای پشتیبانی از مواکب خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۲۵۰ هزار پرس غذای گرم در این مجموعه طبخ و توزیع شده است.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به خدمات درمانی و امدادی گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۷۱ هزار خدمت توسط جمعیت هلالاحمر در بخشهای پزشکی، پرستاری، دارویی، امداد و نجات، خدمات موکبی و پایشهای بهداشتی به زائران ارائه شده است و تعدادفوتی ها حدود ۵۰ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است .
وی با اشاره به پوشش بیمهای زائران افزود: بیمه اربعین امسال با تعهد فوت تا ۵۰۰ میلیون تومان، غرامت ناشی از حوادث و نقص عضو تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به سالهای گذشته پوشش گستردهتر و خدمات مناسبتری ارائه کرده است.
رشیدیان در پایان با بیان اینکه تاکنون ۹۲۰ هزار و ۹۴۸ زائر به کشور بازگشتهاند، از زائران خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و با برنامهریزی مناسب، ضمن کاهش ازدحام در مرزها، امکان خدمترسانی مطلوبتر به همه زائران فراهم شود.
وی در پایان از زحمات مردم و دولت عراق در تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب و همچنین مهمان نوازی در اربعین تشکر و قدردانی کرد .
منبع: حج و زیارت