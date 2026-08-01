باشگاه خبرنگاران جوان - در این هفته، مخاطبان می‌توانند ویژه‌برنامه‌های اربعینی از جمله «هزار و یک اسم» ویژه اربعین، ارتباط زنده از مسیر پیاده‌روی اربعین، مستند «الف مثل اربعین»، «شور رنگ» و «خانه پدری» را از شبکه امید دنبال کنند. همچنین فیلم‌های سینمایی «قاب عاشقی»، «فهرست مقدس»، «دستان فرشته»، «دو برادر» و «دختری به نام ویلو» نیز روی آنتن می‌روند.

پخش انیمیشن «زائر شهید»، فیلم‌های کوتاه «لیوان بین‌الحرمین»، «حسین»، «خداحافظ رفیق» و «کوه سفید» نیز از دیگر بخش‌های کنداکتور این هفته است. در کنار این آثار، برنامه‌های پرمخاطب شبکه از جمله «اشاره»، «شبکه بازی»، «علمی‌طور»، «کارآگاهان کوچک» و «قهرمانان معمولی» نیز طبق روال روی آنتن خواهند بود.