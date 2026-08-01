دبیر فدراسیون طیور گفت: همه ساله در این مقطع افت سنتی قیمت تخم مرغ جبران می‌شود و بازار به تعادل خود می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر بازار تخم مرغ متعادل است و همه ساله در این مقطع افت قیمت سنتی جبران می شود، چنانچه اتفاق خاصی رخ ندهد، به رغم آنکه صادرات چندانی انجام نمی شود، اما مرغدار معترض نیست‌.

به گفته وی، با توجه به آنکه قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی نزدیک شده است، از این رو ممکن است این امر در میزان تولید اثر بگذارد.

طلاکش قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که بازگشت مرغ هایی که تولک رفته به چرخه تولید، نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.

دبیر فدراسیون طیور تولید ماهانه تخم مرغ را ۱۱۰ هزار تن اعلام‌کرد و گفت: با افزایش سن اقتصادی مرغ از سوی وزارت جهاد، بخشی از گله ها ۲ ماه از چرخه تولید خارج شدند و مجدد در شهریور به چرخه تولید باز می گردند.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، بازار تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
کدام قیمت تعادلی؟ این بنده خدا اصلا توی باغ نیست ! این قیمت برابر سه چهارم ارزش کالابرگ ماهانه هست !!!!!
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۴۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بدبخت جامعه ای که اخبارش در مورو تخم مرغ باشد.!
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۲۲:۲۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
از نظر شمای مسول بلی قیمت همه چیز متعادل است اما بنده که مصرف کننده هستم خیر در هم و بر هم است آقای محترم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۸:۵۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
بازار تخم مرغ متعادل است ناقابل شانه ای پانصد تا ششصد هزار تومان متعادل است چطور روتون میشه بگید متعادل شما چقدر پرروه هستید بقران
۰
۱۰
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United States of America
ناشناس
۱۷:۱۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اره خیلی متعادل هست شانه ای ۶۰۰ تومان عالیه 😂😂😂
۱
۹
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