باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: در حال حاضر بازار تخم مرغ متعادل است و همه ساله در این مقطع افت قیمت سنتی جبران می شود، چنانچه اتفاق خاصی رخ ندهد، به رغم آنکه صادرات چندانی انجام نمی شود، اما مرغدار معترض نیست‌.

به گفته وی، با توجه به آنکه قیمت تخم مرغ به نرخ واقعی نزدیک شده است، از این رو ممکن است این امر در میزان تولید اثر بگذارد.

طلاکش قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که بازگشت مرغ هایی که تولک رفته به چرخه تولید، نوسان خاصی در بازار رخ ندهد.

دبیر فدراسیون طیور تولید ماهانه تخم مرغ را ۱۱۰ هزار تن اعلام‌کرد و گفت: با افزایش سن اقتصادی مرغ از سوی وزارت جهاد، بخشی از گله ها ۲ ماه از چرخه تولید خارج شدند و مجدد در شهریور به چرخه تولید باز می گردند.