باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عسکری‌نژاد همزمان با روز جهانی شیر مادر، با تأکید بر اهمیت سلامت مادر و کودک افزود: حمایت از مادران باردار و شیردهِ تحت حمایت، یکی از رویکرد‌های مهم کمیته امداد در مسیر توانمندسازی خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.



وی افزود: کمیته امداد استان کرمان با همکاری دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی، برنامه‌های متعددی را برای ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده و فرزندان آنان اجرا می‌کند.



مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با اشاره به بخشی از این اقدامات بیان کرد: همکاری در اجرای طرح «نفس» وزارت بهداشت با هدف پیشگیری از سقط عمدی و غیرعمد، از جمله برنامه‌های مهمی است که با رویکرد حمایت از حیات، حفظ سلامت مادر و تقویت بنیان خانواده دنبال می‌شود.



عسکری‌نژاد ادامه داد: آموزش مادران باردار و شیرده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مساعدت و پرداخت بخشی از هزینه‌های درمانی از جمله هزینه‌های زایمان، معرفی مادران واجد شرایط به مراکز بهداشتی برای بهره‌مندی از طرح «امید» وزارت رفاه و همچنین ثبت‌نام آنان در طرح دریافت یارانه‌ای شیرخشک، از دیگر خدمات کمیته امداد استان به این قشر است.



وی بیان کرد: دوران بارداری و شیردهی، از حساس‌ترین مراحل زندگی مادر و کودک است و حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند در این دوره، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی، ارتقای سلامت جسمی و روانی و کاهش دغدغه‌های اقتصادی آنان دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان تصریح کرد: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، نهاد‌های همکار و شبکه‌های بهداشتی، تلاش می‌کند خدمات حمایتی خود را متناسب با نیاز مادران باردار و شیرده توسعه داده و زمینه رشد سالم کودکان در خانواده‌های تحت حمایت را بیش از پیش فراهم کند.