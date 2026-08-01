باشگاه خبرنگاران جوان- در بخش انفرادی این رقابت‌ها یاسمن یزدانی موفق شد در دیداری جذاب و تماشایی کیمیا ثاقب تهرانی را از پیش رو بردارد و بر سکوی نخست تکیه بزند. در این بخش هانا سلطانی و آنیل فرزانه‌پور نیز عناوین سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

در بخش دونفره نیز هانا سلطانی و یاسمن یزدانی در مقابل صبا خیرمنش و فاطمه سادات زنجانی به میدان رفتند که این بازی در نهایت با برتری ۶ بر ۳ و ۶ بر یک یزدانی و سلطانی به پایان رسید تا عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

این مسابقات در شرایطی در تنیس پارک آزادی (مجموعه ورزشی آزادی تهران) برگزار شد که مدیریت رویداد با سارا آزاد دوست و سرداوری آن بر عهده شبنم کمالی بود. در این رقابت‌ها ۱۱۵ بانوی ورزشکار از استان‌های مختلف کشور از جمله البرز، تهران، قزوین، مازندران، فارس، بوشهر، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، سمنان، هرمزگان، گیلان، یزد، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و قزوین حضور داشتند.

در دیدار پایانی و مراسم اختتامیه این مسابقات، فریده اشرف گنجوی نایب رییس فدراسیون به همراه مسوولان کمیته‌های مختلف فدراسیون تنیس و مشاور فنی تیم بانوان حضور داشتند و از نزدیک شاهد رقابت مدعیان بودند و در پایان نیز جوایز و احکام قهرمانان را اهدا کردند.