جانشین فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و بازداشت ۲۵ تن از دلالان و قاچاقچیان ارز در یکی از نقاط مرکزی شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منوچهر نصیری در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به عملیات ضربتی پلیس در بازار ارز قم گفت: در جریان این عملیاتهای مجزا مقادیر قابل توجهی ارز شامل دلار، دینار و مجموعهای از ارزهای کشورهای همسایه به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال از متهمان کشف و ۲۵ نفر از دلالان ارز دستگیر شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: ضمن هشدار به متخلفان، تأکید کرد: رصد هوشمندانه فعالیت های مشکوک در هر دو فضای مجازی و حقیقی، به صورت شبانه روزی در دستور کار نیروهای انتظامی قرار دارد و هیچگونه تلاشی برای اخلال در امنیت اقتصادی از دید پلیس پنهان نخواهد ماند.
وی افزود: سامانه های ۱۱۰ و ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی، به صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت اخبار و گزارش های شهروندان در این حوزه هستند. جانشین فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند جهت انتقاد، پیشنهاد یا ابراز تقدیر و تشکر از عملکرد کارکنان انتظامی، می توانند از طریق سامانه ۱۹۷ به دفتر نظارت همگانی پلیس اطلاع دهند.
منبع پلیس قم