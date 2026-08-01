شهرداری شیراز در راستای بهبود سیمای شهر و حمایت از تولیدکنندگان، برنامه‌ای را برای ساماندهی دستفروشان در چارچوب قانون و گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی این سازمان با رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با هدف بررسی مسائل راهبردی حوزه مشاغل شهری، توسعه همکاری‌های مشترک و رفع چالش‌های پیش‌روی اصناف برگزار شد.

سجاد خلیلی، رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز، در این نشست با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار کرد: ساماندهی مشاغل شهری زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که تعامل سازنده میان شهرداری و جامعه صنفی به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود. امروز اصناف، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مدیریت شهری برای ایجاد نظم، ارتقای خدمات و افزایش رضایتمندی شهروندان هستند.

توسعه زیرساخت‌های صنفی با مشارکت مدیریت شهری و اصناف

او با اشاره به توافقات انجام‌شده در این نشست گفت: توسعه و تکمیل سایت‌های صنفی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار مشاغل، رفع موانع فعالیت واحد‌های صنفی و تسریع در اجرای پروژه‌های ساماندهی، از مهم‌ترین محور‌های مورد توافق طرفین بود و مقرر شد با تعامل مستمر، روند اجرای این برنامه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

خلیلی، ساماندهی و انتقال مشاغل مزاحم را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و افزود: انتقال تدریجی این مشاغل به سایت‌های تخصصی علاوه بر کاهش مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و ایمنی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، افزایش بهره‌وری واحد‌های صنفی و بهبود سیمای شهری خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز تصریح کرد: در این زمینه همکاری اتاق اصناف می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقناع، اطلاع‌رسانی و همراهی فعالان صنفی برای اجرای موفق برنامه‌های ساماندهی ایفا کند.

ساماندهی دستفروشان در چارچوب قانون و حفظ حقوق شهروندان

او با اشاره به ضرورت مدیریت فعالیت دستفروشان اظهار داشت: رویکرد مدیریت شهری، برخورد صرف با دستفروشی نیست؛ بلکه ایجاد سازوکار‌های قانونی، ساماندهی فعالیت‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای کسب‌وکار‌های خرد در کنار حفظ حقوق شهروندان، از مهم‌ترین سیاست‌های این سازمان به شمار می‌رود.

خلیلی افزود: در این نشست، بر همکاری مشترک شهرداری و اتاق اصناف برای اجرای برنامه‌های ساماندهی دستفروشان و ایجاد فضا‌های مناسب برای فعالیت آنان تأکید شد.

گسترش بازارچه‌های عرضه مستقیم و حمایت از تولیدکنندگان

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالا‌های اساسی را از دیگر محور‌های این نشست عنوان کرد و گفت: گسترش این بازارچه‌ها علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان، موجب تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های باکیفیت با قیمت مناسب و حذف واسطه‌های غیرضروری خواهد شد.

او همچنین بر لزوم هویت‌بخشی، ارتقای خدمات و تکمیل زیرساخت‌های سایت‌های صنفی و بازارچه‌های تخصصی تأکید کرد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز در پایان با تأکید بر اینکه حل مسائل حوزه مشاغل شهری نیازمند گفت‌و‌گو، تعامل و مسئولیت‌پذیری مشترک است، خاطرنشان کرد: خروجی این نشست، ترسیم نقشه راه مشترکی برای توسعه زیرساخت‌های صنفی، ساماندهی مشاغل شهری و مزاحم، ارتقای ایمنی، توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم، ساماندهی دستفروشان و افزایش رضایتمندی شهروندان بود و سازمان ساماندهی مشاغل شهری اجرای توافقات حاصل‌شده را تا دستیابی به نتایج عملی با جدیت پیگیری خواهد کرد.

گفتنی است، ترسیم نقشه راه مشترک در حوزه‌های ساماندهی مشاغل، توسعه سایت‌های صنفی و ارتقای زیرساخت‌های عرضه مستقیم، نقطه همکاری‌های عملیاتی میان شهرداری و اتاق اصناف برای تحقق نظم شهری و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان است.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: دستفروشان ، اصناف ، مشاغل مزاحم شهری ، شهرداری شیراز
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