مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۲۱ هزار زائر اربعین حسینی از استان به مرز‌های خروجی کشور اعزام شدند که مرز مهران بیشترین سهم را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین علی‌اکبری اظهار کرد: طرح اعزام زائران اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه آغاز شده است و همچنان ادامه دارد و از مجموع سفر‌های انجام‌شده ۲۷۰ سفر به صورت کاروانی و ۴۷۱ سفر به شکل عادی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از مجموع زائران اعزام‌شده ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر در قالب کاروان‌ها و ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر نیز از طریق سفر‌های عادی به مرز‌های خروجی کشور منتقل شده‌اند.

علی‌اکبری با بیان اینکه مرز مهران همچنان اصلی‌ترین مقصد زائران استان است گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۵۳۹ نفر از زائران از طریق این مرز اعزام شده‌اند.

وی افزود: پس از مهران، مرز خسروی با یک هزار و ۶۶۴ نفر، تمرچین با ۹۰ نفر و باشماق با سه نفر در رتبه‌های بعدی اعزام زائران قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی و نیرو‌های راهداری استان با آمادگی کامل، خدمات‌رسانی به زائران را تا پایان عملیات اعزام و بازگشت آنان به استان ادامه خواهند داد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: راهداری و حمل و نقل جاده ای ، اربعین حسینی
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