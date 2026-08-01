مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از اجرای ۵۹ طرح گردشگری با سرمایه گذاری ۳۰همت در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - صفری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۵۹ پروژه گردشگری در آذربایجان غربی با پیش‌بینی اشتغال‌زایی ۷۵۶ نفر و سرمایه‌گذاری ۳۰ همت در حال اجرا است.

او همچنین  با اشاره به معرفی ۱۱۲ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان افزود: این دستاورد حاصل همدلی و همراهی مسئولان و همچنین تلاش بی‌وقفه سرمایه‌گذاران است که منابع خود را به رونق حوزه گردشگری استان اختصاص داده‌اند.

صفری ادامه داد: روز گذشته نیز ۶ پروژه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۲.۵ همت و اشتغال‌زایی ۱۳۷ نفر افتتاح و کلنگ‌زنی شد که با بهره‌برداری از آنها ۲۸۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان اضافه شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی، با اشاره به صدور ۱۶۰ موافقت اصولی با حجم سرمایه‌گذاری ۶۵ همت و پیش‌بینی اشتغال یک هزار و ۲۰۰ نفر در سطح استان در سال جاری گفت: همچنین امسال ۲۵ مجوز ایجاد مناطق گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری ۸.۵ همت و پیش‌بینی اشتغال ۳۸۵ در استان صادر شده است که این روند رو به رشد، موجب شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی استان شود.

برچسب ها: اجرای طرح گردشگری ، سرمایه‌گذاری‌
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