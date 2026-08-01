تیم ملی پاراجودو ایران با حضور ۸ ملی‌پوش و زیر نظر کادر فنی مجرب، از ۸ تا ۱۶ مرداد ماه در تهران تمرینات خود را جهت ارتقای سطح آمادگی برای رقابت‌های پاراآسیایی برگزار می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- تمرینات ملی پوشان تیم پاراجودو نابینایان و کم بینایان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۸ مرداد ماه آغاز شده و تا ۱۶ مرداد ماه در به میزبانی مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برپاست.
 

علی نوایی، مصطفی حسینی، مهدی برچلو، موسی غلامی، رضا غلامی، امیرحسین نیمروزی، علی تقی زاده و محمدرضا خیراله زاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر خسرو گلکار سرمربی، ناصر قراگوزلو و وحید نوری مربیان تیم ملی انجام می‌دهند. جواد شفیعی به عنوان مربی بدن ساز، بهروز اکبرزاده به عنوان روانشناس و حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدیان به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سرپرستی اردو نیز بر عهده محمود مدبریان است.

برچسب ها: نابینایان ، جودو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
تعداد همراه بیشتر از ورزشکاراست
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
۸ ورزشکار در اردو با ۷ همراه
چه جالب
۰
۳
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