باشگاه خبرنگاران جوان- تمرینات ملی پوشان تیم پاراجودو نابینایان و کم بینایان به منظور آمادگی حضور در بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از ۸ مرداد ماه آغاز شده و تا ۱۶ مرداد ماه در به میزبانی مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برپاست.



علی نوایی، مصطفی حسینی، مهدی برچلو، موسی غلامی، رضا غلامی، امیرحسین نیمروزی، علی تقی زاده و محمدرضا خیراله زاده ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند که تمرینات خود را زیر نظر خسرو گلکار سرمربی، ناصر قراگوزلو و وحید نوری مربیان تیم ملی انجام می‌دهند. جواد شفیعی به عنوان مربی بدن ساز، بهروز اکبرزاده به عنوان روانشناس و حجت الاسلام و المسلمین حسین احمدیان به عنوان مربی فرهنگی در کنار ملی پوشان حضور دارند و سرپرستی اردو نیز بر عهده محمود مدبریان است.