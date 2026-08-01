باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فرماندار اشتهارد با اشاره به ظرفیتهای صنعتی، فرهنگی و گردشگری این شهرستان گفت: توسعه زیرساختهای درمانی، ورزشی و خدماتی متناسب با رشد جمعیت و فعالیت واحدهای تولیدی در دستور کار مدیریت شهرستان قرار گرفته است.
صادق کمالی در برنامه زنده «امروز البرز» با بیان اینکه اشتهارد به عنوان شهرستان دارالمومنین در استان و کشور شناخته میشود، اظهار کرد: مردم این شهرستان در دوران هشت سال دفاع مقدس با وجود جمعیت کم، بیش از ۲۵۰۰ ایثارگر، ۱۳۵ شهید و بیش از ۴۰۰ جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کردهاند که این موضوع نشاندهنده پایبندی مردم به نظام و آرمانهای امام راحل است.
وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: مردم اشتهارد در مناسبتهای مختلف نیز همواره حضور پررنگ و اثرگذاری داشتهاند و در روزهای اخیر نیز با حضور گسترده خود، حمایتشان را از نظام و رهبری نشان دادند.
فرماندار اشتهارد با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان بیان کرد: وجود سه شهرک صنعتی بزرگ اشتهارد، کوثر و امید البرز و استقرار بیش از ۲۵۰۰ واحد صنعتی و تولیدی، نقش مهمی در تولید کشور، اشتغالزایی و تامین نیازهای داخلی ایفا میکند.
کمالی در برنامه زنده تلویزیونی سیمای البرز ادامه داد: توسعه صنعتی در کنار مزیتهای اقتصادی، چالشهایی نیز در حوزه آلودگی زیستمحیطی، تردد جادهای و مسائل اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است؛ به ویژه اینکه اکنون از ۳۱ استان کشور دانشآموز در مدارس اشتهارد حضور دارند و این شهرستان به منطقهای مهاجرپذیر تبدیل شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختهای درمانی و حملونقل گفت: مجوز احداث بیمارستان در اشتهارد اخذ شده و مراحل راهاندازی آن در حال انجام است. همچنین با همکاری اداره کل راهداری، اقدامات موثری برای ارتقای ایمنی جادهها صورت گرفته و اورژانس پلنگآباد نیز به همراه یک دستگاه آمبولانس صفر کیلومتر راهاندازی شده است.
فرماندار اشتهارد در بخش دیگری از سخنانش به مطالبات جوانان در حوزه ورزش اشاره کرد و به مجری سیمای البرز افزود: برای احداث زمین چمن، ۱۷ میلیارد بودجه اختصاص یافته و دو سالن ورزشی نیز در حال طراحی است تا بخشی از نیازهای ورزشی شهرستان تامین شود.
کمالی همچنین از آغاز اجرای طرحهای گردشگری و فرهنگی در اشتهارد خبر داد و گفت: پروژههایی با محوریت گردشگری باستانی، نجوم و معرفی ظرفیتهای تاریخی مربوط به دوره اشکانی در حال اجراست که میتواند زمینه جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه را فراهم کند.