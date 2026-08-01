باشگاه خبرنگاران جوان - سید بصیر هاشمی در سمینار تخصصی «تازههای ناباروری و ART» ناباروری را یکی از مهمترین چالشهای نظام سلامت و از عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری و تأثیرگذار بر شاخصهای جمعیتی کشور دانست و بر ضرورت برنامه ریزی منسجم برای مواجهه با این مسئله تأکید کرد.
او با اشاره به وضعیت شاخصهای جمعیتی استان فارس اظهار کرد: متأسفانه استان فارس در شمار استانهای دارای نرخ رشد جمعیت پایین قرار دارد و این موضوع، ضرورت برنامهریزی هدفمند، اجرای مؤثر سیاستهای جمعیتی و پیگیری مستمر اقدامات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را بیش از گذشته آشکار میسازد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه امید زوجهای جوان به تشکیل خانواده و فرزندآوری، مسئولیتی سنگین بر دوش نظام سلامت قرار داده است، افزود: رسالت ما در دانشگاه، تسهیل دسترسی زوجهای نابارور به خدمات تشخیصی و درمانی، بهره مندی از روشهای نوین درمان و افزایش شانس موفقیت درمان آنان است؛ مسیری که با تلاش اعضای هیأت علمی گروه زنان و زایمان و دیگر گروههای تخصصی مرتبط با جدیت دنبال میشود.
هاشمی با اشاره به پیشینه علمی و جایگاه برجسته گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ادامه داد: خدمات تخصصی حوزه درمان ناباروری با بهرهگیری از توان علمی اساتید این دانشگاه و همکاری میان رشتهای گروههای تخصصی مرتبط، در سطح استان در حال ارائه است و این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت باروری ایفا کند.
او، اجرای دقیق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ضرورتی ملی برشمرد و تصریح کرد: رفع چالش ناباروری صرفاً وظیفه نظام سلامت نیست، بلکه تحقق اهداف این قانون نیازمند عزم ملی، مشارکت همه دستگاههای اجرایی و همافزایی میان بخشهای دولتی و خصوصی است؛ خوشبختانه این همکاری مؤثر در استان فارس شکل گرفته و میتواند زمینهساز دستیابی به نتایج ارزشمند در حوزه سلامت خانواده و جمعیت باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد علمی، برگزاری چنین نشستهایی را فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، بررسی تازهترین دستاوردهای علمی، شناسایی چالشهای تخصصی و ارائه راهکارهای نوین در حوزه درمان ناباروری دانست و ابراز امیدواری کرد که برآیند این تعاملات علمی، به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تقویت سلامت خانواده و بهبود شاخصهای جمعیتی کشور منجر شود.
این سمینار تخصصی، امروز جمعه، نهم مرداد ۱۴۰۵، با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، جمعی از اساتید دانشگاه، متخصصان و فعالان حوزه درمان ناباروری، در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برگزار شد.