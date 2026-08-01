باشگاه خبرنگاران جوان - اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول در سامانه آموزشیار انجام می‌شود و از ۲۴ مرداد آغاز می‌شود و تا ۲ شهریور ادامه دارد.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

انتخاب واحد در سه نوبت (نوبت اول از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ دقیقه، نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ دقیقه و نوبت سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.

ورودی‌های ۱۴۰۲ و ماقبل آن در نوبت اول، ورودی‌های ۱۴۰۳ در نوبت دوم و ورودی‌های ۱۴۰۴ در نوبت سوم می‌توانند اقدام به انتخاب واحد کنند.

انتخاب واحد استان تهران در چهاروز (۲۸، ۲۹، ۳۱مرداد و یک شهریور) انجام می‌شود.