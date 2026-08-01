دانشگاه آزاد اسلامی از انتخاب واحد نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این دانشگاه از ۲۴ مرداد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اصلاحیه برنامه زمانبندی انتخاب واحد ترم مهر دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

براساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال اول در سامانه آموزشیار انجام می‌شود و از ۲۴ مرداد آغاز می‌شود و تا ۲ شهریور ادامه دارد.

دانشجویان برای انتخاب واحد باید به سامانه آموزشیار به نشانی edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

انتخاب واحد در سه نوبت (نوبت اول از ساعت ۸ تا ۱۱:۳۰ دقیقه، نوبت دوم از ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰ دقیقه و نوبت سوم از ساعت ۱۶ تا ۲۰ است.

ورودی‌های ۱۴۰۲ و ماقبل آن در نوبت اول، ورودی‌های ۱۴۰۳ در نوبت دوم و ورودی‌های ۱۴۰۴ در نوبت سوم می‌توانند اقدام به انتخاب واحد کنند.

انتخاب واحد استان تهران در چهاروز (۲۸، ۲۹، ۳۱مرداد و یک شهریور) انجام می‌شود.

برچسب ها: انتخاب واحد دانشجویان ، دانشگاه آزاد
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
Zra
۲۲:۴۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
لطفاً یکم دیر تر . آخه هنوز یک ماه از تسویه یک شهریه ی ترم قبل نگذشته دوباره باید مبلغ زیادی به عنوان شهریه بدیم !! آخه این انصاف هست ۱۷ تومن شهریه برای چندتا کلاس مجازی !!! کاش رسیدگی میکردن تو این وضعیت اقتصادی.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
در منزل ما ، 3 نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد هستیم که بیکاریم .
بیهوده عمر و پول و جوونیتون رو در دانشگاه ازاد هدر ندید که مهارتی یاد نمیگیرید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دانشگاه آزاد کارش بجایی کشیده شده که مدرک تحصیلی پیش فروش میکند .
هنوز تکلیف ترم تابستانی مشخص نشده دنبال دریافت شهریه های ترم مهرماه افتاده ؟
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