باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - محمدسعید سلطانی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان از افزایش چشمگیر هزینه احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: توسعه این طرحها با مشارکت بخش خصوصی شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: هزینه ساخت نیروگاههای خورشیدی نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و از حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان به ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان اینکه زمینه حضور سرمایهگذاران در استان فراهم شده است، افزود: یک شرکت فعال و دارای سابقه اجرای پروژههای بزرگ خورشیدی برای سرمایهگذاری در کردستان اعلام آمادگی کرده و تنها خواستار تسریع در روند اجرای امور است.
وی گفت: چند نقطه برای احداث نیروگاههای ۵۰ مگاواتی به سرمایهگذار معرفی شده و بررسیهای فنی و مطالعات اولیه در این مناطق در حال انجام است.
سلطانی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در صنعت برق افزود: در صورت تأمین زمین، سرمایهگذار اجرای پروژه، تأمین تجهیزات و ایجاد زیرساختهای لازم را برعهده خواهد گرفت.
وی توسعه شبکه انتقال برق و احداث پستهای جدید را از نیازهای مهم استان برشمرد و گفت: اجرای پروژههای زیرساختی در محورهای سنندج و مریوان، ظرفیت تأمین برق کردستان را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان همچنین از کاهش برنامه خاموشی صنایع از دو روز به یک روز در هفته خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از تولید و کاهش مشکلات واحدهای صنعتی انجام شده است.