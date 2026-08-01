مدیرکل بنیاد مسکن فارس در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن شهری، از تخصیص ۵.۹ همت منابع بانکی به این بخش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی‌نقی طبیب لقمانی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های شهرک نشاط و میانرود شیراز، روند پیشرفت عملیات اجرایی پروژه‌ها، میزان تحقق مصوبات جلسات پیشین معاونت مسکن و عمران شهری و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع و تسریع در روند ساخت‌وساز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

همچنین آخرین وضعیت اجرایی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شهرک نشاط شامل پروژه ۷۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن، پروژه ۱۴۸ واحدی نهضت ملی مسکن، پروژه‌های ۱۴۰ و ۱۴۴ واحدی مسکن محرومان و همچنین پروژه ۱۹۸ واحدی میانرود شیراز ارائه شد و چالش‌های اجرایی، موانع موجود و راهکار‌های تسریع در تکمیل این طرح‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی شهری اظهار داشت: این طرح‌ها یکی از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد مسکن برای پاسخگویی به نیاز روزافزون متقاضیان مسکن است.

لقمانی افزود: توسعه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در قالب نهضت ملی مسکن و طرح‌های حمایتی، علاوه بر تأمین سرپناه مناسب برای هزاران خانوار، نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و پاسخ به تقاضای موجود در بازار ایفا می‌کند.

او ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی خود، اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی را با هدف خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه خانوار‌های فاقد مسکن و دهک‌های هدف، با جدیت دنبال می‌کند.

لقمانی با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکن شهری استان گفت: در بخش مسکن شهری و شهر‌های کوچک، ۲۶ هزار و ۷۰۰ واحد در قالب نهضت ملی مسکن در استان فارس در حال احداث است که از پیشرفت مطلوبی برخوردار هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس افزود: طی یک سال گذشته نیز ۵ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در این بخش به بهره‌برداری رسیده است. همچنین میزان منابع بانکی اختصاص‌یافته به بخش مسکن شهری را ۵.۹ همت اعلام کرد.

در این نشست تأکید شد افزایش تولید و عرضه مسکن از طریق اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی، علاوه بر پاسخگویی به نیاز متقاضیان، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن، کاهش شکاف میان عرضه و تقاضا، کنترل نسبی قیمت‌ها و تقویت دسترسی اقشار مختلف جامعه به مسکن مناسب کمک کند.

منبع: بنیاد مسکن فارس

برچسب ها: بنیاد مسکن فارس ، منابع بانکی ، مسکن شهری ، سلطان آباد
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