باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت کشور، در رادیو اقتصاد با اشاره به تغییرات اخیر در سهمیه‌بندی و نحوه سوخت‌گیری، گفت: استفاده بیش از حد از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در حالی که بیش از ۹۵ درصد خودروها دارای کارت سوخت شخصی هستند، موجب افزایش صف‌های سوخت و ایجاد مشکل برای افرادی می‌شود که واقعاً به کارت جایگاه نیاز دارند.

وی در خصوص آخرین تغییرات در سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: طی دو، سه سال گذشته مردم متوجه شده‌اند که در حوزه مدیریت مصرف سوخت تصمیماتی اتخاذ و اجرایی می‌شود و جایگاه‌های سوخت نیز معمولاً در سهمیه و قیمت‌گذاری نقشی ندارند و تغییرات از طریق سامانه اعمال می‌شود و مردم هنگام مراجعه به جایگاه با این تغییرات مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به وضعیت مصرف بنزین در کشور افزود: ایران در مصرف بنزین به‌ویژه در میزان مصرف روزانه، در زمره کشورهای پرمصرف جهان قرار دارد و این مسئله عوامل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به خودروهای پرمصرف و تمایل زیاد مردم به استفاده از خودروهای شخصی اشاره کرد.

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت کشور ادامه داد: شرایط به نقطه‌ای رسیده بود که کسری موجود در مصرف روزانه بنزین از طریق واردات جبران می‌شد و این موضوع به صورت غیرمستقیم فشارهایی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کرد. اکنون نیز کسری حامل‌های انرژی خود را به شکل برجسته‌تری نشان داده و مشخص است که ناترازی انرژی در کشور تنگناهای زیادی ایجاد کرده است.

کارت جایگاه برای مواقع ضروری است

نواز درباره وضعیت استفاده از کارت‌های سوخت شخصی و کارت‌های آزاد جایگاه‌ها گفت: فلسفه وجودی کارت جایگاه این است که در مواقع ضروری، فردی که کارت سوخت خود را به همراه ندارد، کارت سوختش صادر نشده یا به دستش نرسیده، کارت خود را گم کرده یا به هر دلیل با کمبود سهمیه مواجه شده است، بتواند از کارت جایگاه استفاده کند.

وی افزود: با این حال، در مواردی مشاهده می‌کنیم افرادی که کارت سوخت شخصی دارند نیز از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها استفاده می‌کنند. استفاده بیش از حد از کارت آزاد جایگاه‌ها باعث شکل‌گیری صف‌های طولانی می‌شود؛ چرا که تعداد جایگاه‌ها و کارت‌های آزاد از سال ۱۴۰۲ به بعد و بر اساس مصوبات قانونی، روزبه‌روز محدودتر شده است.

سخنگوی جایگاه‌داران سوخت کشور با اشاره به آمار مربوط به کارت‌های سوخت شخصی اظهار کرد: بر اساس آماری که وزارت نفت و شرکت‌های متولی اعلام کرده‌اند، بیش از ۹۵ درصد افراد دارای کارت سوخت شخصی هستند و اگر این افراد از کارت خودشان استفاده کنند، کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها نه‌تنها برای افرادی که واقعاً به آن نیاز دارند کفایت می‌کند، بلکه حتی بیش از نیاز نیز خواهد بود.

نواز ادامه داد: اما زمانی که همه افراد از کارت جایگاه استفاده کنند، با کمبود کارت آزاد و در نتیجه افزایش صف‌ها مواجه می‌شویم. به همین دلیل است که گاهی میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه به ۱۵ لیتر محدود می‌شود. این تغییرات با هدف مدیریت مصرف و به منظور آن انجام می‌شود که مراجعه‌کنندگان به جایگاه‌های سوخت همواره امکان دریافت سوخت داشته باشند و با مشکل مواجه نشوند.