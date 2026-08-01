باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مارک فایفل، معاون پیشین مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته است که نقشهٔ راه تازهاعلامشده برای غزه، که خواستار خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از این منطقه است، فشار تازهای بر اسرائیل وارد میکند.
فایفل به الجزیره گفت: «اسرائیل در صحبت دربارهٔ چالشها و مشکلات امنیتی بسیار خوب عمل کرده است. اما آنچه در آن خوب نبوده، صحبت دربارهٔ راهحلهای واقعی است. اینکه چگونه میخواهید وضعیتی بلندمدت در غزه ایجاد کنید که صلح را برای منطقه به ارمغان بیاورد؟»
او گفت که این نقشهٔ راه به حماس یک بازهٔ زمانی مشخص برای «برچیدن تونلها و ایجاد سامانهای برای نگهداری سلاح» خواهد داد و پس از آن، «اسرائیلیها باید آن زمین را ترک کنند.» فایفل افزود که آمریکا میتواند با استفاده از فشار دیپلماتیک یا اهرمهای کمک نظامی، اسرائیل را به انجام تعهدات خود وادار کند.
فایفل گفت: «اسرائیل دوستان زیادی در عرصهٔ بینالمللی باقی نگذاشته است.»
منبع: الجزیره