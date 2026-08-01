باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) بااشاره به اقدامات اخیر آمرکا در منطقه گفت: آمریکا با شتابی فزاینده، مسیر آتش‌افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند. این رویکرد، برآیند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است.

وی افزود:آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت کرد که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود، از هیچ‌گونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمی‌کند.

سردار عبداللهی ادامه داد: کشور‌های مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهره‌گیری از سرمایه، ثروت، زیرساخت‌های حیاتی و منابع راهبردی آنان، به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی بهره می‌برد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت ثابت کرده‌اند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمی‌کند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبرد‌های تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی، باعث گردیده است که ارتش مضمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریز‌های کشور‌های مسلمان، اقدام به جنگ، خون‌ریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولت‌های منطقه تحمیل کنند.

وی گفت: به صراحت اعلام می‌شود؛ کشور‌های مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر کنند؛ که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.