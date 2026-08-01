فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: هر کشوری که خود را سپر آمریکا قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) بااشاره به اقدامات اخیر آمرکا در منطقه گفت: آمریکا با شتابی فزاینده، مسیر آتش‌افروزی فراگیر در جنگ منطقه‌ای را دنبال می‌کند. این رویکرد، برآیند یک راهبرد خطرناک با هدف توسعه و سلطه نامشروع در کل منطقه است.

وی افزود:آمریکای جنایتکار در جنگ اخیر علیه ایران اسلامی ثابت کرد که در مسیر دستیابی به مقاصد و اهداف شیطانی خود، از هیچ‌گونه شرارت و ویرانگری علیه منافع و منابع مسلمانان پرهیز نمی‌کند.

سردار عبداللهی ادامه داد: کشور‌های مسلمان منطقه باید بدانند که آمریکا با بهره‌گیری از سرمایه، ثروت، زیرساخت‌های حیاتی و منابع راهبردی آنان، به عنوان سپر دفاعی ارتش فرسوده خود و همزمان تقویت ماشین جنگی و امنیت رژیم کودک‌کش و تروریست صهیونیستی بهره می‌برد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و فرزندان شجاع و قهرمان ملت در نیرو‌های مسلح و جبهه مقاومت ثابت کرده‌اند که موازنه قدرت در منطقه دیگر از مختصات پیشین پیروی نمی‌کند و ناتوانی آمریکا در تحقق راهبرد‌های تجاوزکارانه و نامشروع علیه ایران اسلامی، باعث گردیده است که ارتش مضمحل آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی از پشت خاکریز‌های کشور‌های مسلمان، اقدام به جنگ، خون‌ریزی و شرارت نمایند و هزینه جنگ را بر دولت‌های منطقه تحمیل کنند.

وی گفت: به صراحت اعلام می‌شود؛ کشور‌های مسلمان بایستی با دوراندیشی، جنایات آمریکا را زیر نظر داشته باشند و در همکاری و همراهی با آمریکا تجدیدنظر کنند؛ که در غیر این صورت، هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکای جنایتکار و متجاوز قرار دهد، در آتش جنگ خواهد سوخت.

برچسب ها: قرارگاه خاتم الانبیاء ، کشورهای منطقه ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
این جنگ وجودی علیه ایران با قویترین ارتش جنایتکار دنیاست و بازیهای سیاسی و تهدیدات زیرساختها جهت امیدوارم نگاه داشتن ما و جلوگیری از پاسخهای قاطع و بازدارنده است ،.ضربات ما بینظر اما بازدارنده نیست ..نابودی نیروگاه‌های برق شیوخ خلیج فارس میتواند جنگ را بنفع ایران تمام کند،
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
من ایرانی. داوطلب هستم برای جنگ لرم تو تاریخ باخت ندادیم. مرگ بر پهلوی مرگ بر ظالم مرگ بر آمریکا یا حسین شعار ما شهادت افتخار ماست
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
باید جهان برای وطن فروشان هم ناامن بشه .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند.
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
که ارتش برای پاسخ قاطع به هرگونه تعرض آمریکا آماده است.
که سپاه برای پاسخ قاطع به هرگونه تعرض آمریکا آماده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
جنگ با ایران برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام می‌شود
جنگ با ایران برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام خواهد شد.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
جناب سرلشکر عبداللهی در عوض هر نفر یک ایرانی که شهید شدند و یا می‌شود یک امریکایی را سقط کنید لطفاً خواهشاً
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
اهههه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
زنده نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
دروووووووووووددد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
احسنت هر کشوری که با امریکاواسرائیل جنایتکار همکاری کند گردنش را بشکنید
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
احسنت
الله اکبر خامنه ای رهبر
۱۰
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آفرین شیر مرد
هرکه ور زد زبون درازی کرد بزنید مادرش به عزاش بنشانید
کشورهای خلیج را با خاک یکسان کنید
۱۲
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
منافق وطنفروش خلیج نه خلیج فارس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
خواهش میکنم ، خواهش میکنم ، جوری بزنید که تمام شوند و یک جهان را نجات دهید
۱۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
هر کشوری با دشمن همکاری کند حق عبور از تنگه هرمز را ندارد
۱۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
برای همیشه تنگه هرمز و باب المندب به رویشان بسته شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
هر کشوری با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار همکاری کند حق عبور از تنگه هرمز را ندارد و هم ارتش و سپاه با پاسخ و جواب به دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 1359 تاکنون بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه خلیج فارس، خخاورمیانه و غرب آسیا بوده است
آمریکا جنایتکار دیگر بازیگر اصلی منطقه نیست
تنبیه متجاوزان تا خروج کامل آمریکا جنایتکار از منطقه ادامه دارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
کشور‌هایی که در کمک به متجاوز دخالت دارند، رفتار خود را اصلاح نکنند، پاسخ سخت دریافت می‌کنند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام می‌شود.
ترامپ دستور حملات جدید علیه ایران را صادر کرد و برای دولت ترامپ جنایتکار گران تمام خواهد شد.
ما از سال ۱۳۵۹ تاکنون در منطقه خلیج فارس، خاورمیانه و غرب آسیا به همه جنایتکاران جنگی ثابت کرده ایم و نشان داده ایم که هیچ جنایت، تجاوز و حمله را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم و از آمریکایی ها و مزدروانشان انتقام می گیریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا و آل‌سعود برای کشتار مردم عراق تقسیم کار کرده بودند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
هر کشوری با نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار همکاری کند حق عبور از تنگه هرمز را ندارد.
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