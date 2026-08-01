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انتخاب کفش مناسب؛ مهم‌ترین گام برای پیشگیری از آسیب پا در پیاده‌روی + فیلم

کفش مناسب، جوراب نخی و تهویه کافی، سه اصل کلیدی برای جلوگیری از آسیب‌های پا در پیاده‌روی‌های طولانی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پزشک متخصص توصیه می‌کند برای پیاده‌روی‌های طولانی، به‌ویژه در هوای گرم، از کفش‌هایی استفاده شود که امکان گردش هوا را فراهم می‌کنند. کفش‌های پارچه‌ای، نخی یا کتانی و همچنین کفش‌های چرمی دارای منافذ تهویه، انتخاب مناسب‌تری هستند؛ زیرا از تعریق بیش از حد، تاول و سوختگی پا جلوگیری می‌کنند.

همچنین استفاده از صندل‌های پشتی‌دار، کفش‌هایی با اختلاف ارتفاع حدود نیم تا یک سانتی‌متر بین پاشنه و پنجه، و پوشیدن جوراب نخی از دیگر توصیه‌های مهم است. تعویض جوراب در طول مسیر نیز می‌تواند نقش مؤثری در کاهش رطوبت و پیشگیری از آسیب‌های پوستی داشته باشد.

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