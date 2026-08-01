باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که در یکم آذر سال گذشته هیات وزیران با واردات و ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات استان‌های مرزی موافقت کرده بود، این مصوبه در جلسه ۵ مرداد امسال هیأت وزیران، به سایر استان‌ها نیز تسری داده شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، همچنین سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و استاندارد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شده است.

مطابق مصوبه اول آذر سال گذشته، امکان واردات کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوز‌های قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده بود که در حال حاضر از همه استان‌ها این امکان فراهم شده است.

منبع: ایرنا