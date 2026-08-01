با تصویب هیات وزیران، واردات کالا‌های اساسی علاوه بر استان‌های مرزی از گمرکات سایر استان‌ها نیز فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که در یکم آذر سال گذشته هیات وزیران با واردات و ترخیص کالا‌های اساسی از گمرکات استان‌های مرزی موافقت کرده بود، این مصوبه در جلسه ۵ مرداد امسال هیأت وزیران، به سایر استان‌ها نیز تسری داده شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت و بهداشت، همچنین سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و استاندارد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شده است.

امکان واردات کالا‌های اساسی از گمرکات همه استان‌ها

مطابق مصوبه اول آذر سال گذشته، امکان واردات کالا‌های اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله به صورت انتقال بدون ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز با ثبت سفارش یا ثبت آماری و با اخذ مجوز‌های قانونی شامل بهداشت، قرنطینه، استاندارد و ... فراهم شده بود که در حال حاضر از همه استان‌ها این امکان فراهم شده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: واردات کالا ، گمرکات کشور
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