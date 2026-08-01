باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم رحیمی فرماندار شهرستان آباده در حاشیه پیوستن به این پویش ملی، ضمن تأکید بر لزوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال سرمایه‌های ملی اظهار داشت: پویش ۲۵ درجه تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت قطعی برای عبور موفق از روز‌های اوج مصرف است. مدیریت مصرف برق در ادارات، اصناف و منازل شهرستان آباده، نشان‌دهنده همدلی مردم فهیم این منطقه با خادمان خود در صنعت برق است و ما در مجموعه فرمانداری، با تمام توان از اجرای دقیق این طرح حمایت خواهیم کرد.

در همین راستا، نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر، ضمن قدردانی از حمایت‌های مقامات عالی شهرستان‌ها و مشارکت ارزشمند فرماندار ویژه آباده، به تبیین ابعاد این طرح پرداخت.

قائدی با اشاره به اینکه «پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی» از سوی رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، مطرح و مورد تأکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این پویش از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. همکاران ما در شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر و سراسر صنعت برق کشور، با تمام توان فنی و مهندسی در حال تلاش برای حفظ پایداری شبکه هستند؛ اما حقیقت این است که تأمین برق مطمئن و پایدار، یک معادله دوطرفه است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در ادامه افزود: توسعه زیرساخت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل عملیاتی، هرچند ضروری و حیاتی است، اما بدون همراهی و مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف، به ویژه تنظیم دمای سیستم‌های سرمایشی روی عدد ۲۵ درجه، تکمیل نخواهد شد. این همدلی ملی، ضامن اصلی روشنایی خانه‌ها و چرخش چرخ‌های صنعت در روز‌های گرم سال است.

«پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی» با هدف آگاه‌سازی عمومی و ترغیب مشترکین به تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولر‌های آبی، در سراسر کشور در حال اجراست و انتظار می‌رود با پیوستن مقامات ارشد اجرایی و همراهی مردم، نتایج درخشانی در پایداری شبکه برق به همراه داشته باشد.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس