معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعلام فرصتی بی‌بدیل برای هم‌کلامی با آیات الهی، از برگزاری پویشی بزرگ به نام پیروزی در اپلیکیشن حافظ شو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارا گرگین با تأکید بر اهمیت این مقطع زمانی اظهار داشت: تا پایان مردادماه، فرصتی بی‌بدیل و طلایی فراهم است تا قلوب با آیات نورانی صیقل یابد. در این پویش، هر شب به قید قرعه به برگزیدگان و نفرات برتر، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

معاون گروه قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد، افزود: علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی hafesho.ir و آی‌دی@hafezzsho در این مسیر گام بردارند. همراه با معرفت؛ همراه با جوایز نفیس

او اعلام کرد: بخش رقابتی همراه با معرفت؛ پویشی با شعار یک ماه همسفر با کلام نور که با جوایز نفیس نقدی و محصولات کاربردی، خاطره‌ای پر پیمانه به همراه خواهد داشت.

 گرگین با بیان اینکه حفظ سوره فتح کلید پیروزی در این چالش همگانی از جنس الهی است، مشاوره داد: برای این کار، ابتدا به صفحه اول اپلیکیشن حافظ شو بروید، روی پویش حفظ سوره فتح کلیک کنید و با لمس دکمه آزمون جامع فتح، وارد مسابقه شوید.

او جهت کسب رتبه‌های برتر، راهنمایی مهمی ارائه داد: قبل از آزمون، حتماً سری به ۴ بخش آموزشی و تمرینی بزنید؛ این بخش‌ها مانند یک مربی حرفه‌ای، تسلط شما را بر آیات بیشتر می‌کند.

گرگین همچنین از اعلام نتایج مرحله اول این چالش خبر داد که در آن ۵۶ نفر با رتبه بیشتر از ۷۵ در قرعه‌کشی شرکت کردند و افزود: مقام اول با رتبه ۴ متعلق به مؤسسه قرآنی یالثارات الحسین، مقام دوم با رتبه ۱۹ متعلق به عماد رنجبر و مقام سوم به کاربر ۸۹۸۱۱ تعلق گرفت که موفق به کسب جایزه شدند..

معاونت قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با خواستار شدن تداوم این رقابت هیجانی و دعوت به هم‌کلامی با خدا، ابراز امیدواری کرد: منتظر نوید نفرات برگزیده در روز‌های آتی از سوی هم‌استانی‌ها در استان و سومین شهر مذهبی ایران اسلامی هستیم.

او در پایان از تمامی حافظان، موسسات قرآنی پیشرو و تمامی مردم شریف و مؤمن استان فارس دعوت کرد: این فرصت طلایی را از دست ندهید و با شرکت در این پویش، علاوه بر کسب درجات معنوی، از جوایز ارزنده نیز بهره‌مند شوید.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس

برچسب ها: فرهنگ و ارشاد فارس ، قرآن و عترت ، فرصت طلایی ، موسسات قرآنی
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