باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین جمشیدی، مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری فارس، با اشاره به عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تکمیل زیرساخت‌های زیست‌محیطی صدرا اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی در پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب صدرا، عدم همخوانی ساختار شکست قرارداد با نظام پرداخت‌های مالی بود که مانعی در مسیر تعهدات به پیمانکار ایجاد کرده بود.

او افزود: خوشبختانه با مصوبه امروز شورای فنی، ساختار شکست این پروژه اصلاح شد. این اقدام راهبردی به شرکت آب و فاضلاب شیراز به عنوان کارفرما اجازه می‌دهد تا متناسب با پیشرفت فیزیکی، صورت‌وضعیت‌ها را به سرعت نقد و نقدینگی لازم را به پروژه تزریق کند. قطعا با این هماهنگی جدید، شاهد تسریع قابل‌توجه در روند اجرایی پروژه خواهیم بود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس در ادامه به وضعیت بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی خاتم اشاره کرد و گفت: این پروژه حیاتی پس از سال‌ها که تحت مدیریت ملی (شرکت مادر تخصصی ساخت فضا‌های بهداشتی وزارت بهداشت) بود، حدود دو سال است که به دانشگاه علوم پزشکی شیراز واگذار شده و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی رسیده است.

جمشیدی با مثبت ارزیابی کردن روند فعلی پروژه تصریح کرد: با پیگیری‌های استاندار محترم و در اولویت قرار گرفتن این طرح در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، روند اجرایی آن شتاب چشمگیری گرفته است. نظارت مستقیم و استانی بر این پروژه باعث شده تا گره‌های سنواتی آن باز شود.

در بخش دیگری از این نشست، وضعیت نگهداری ورزشگاه پارس شیراز مورد بررسی قرار گرفت. جمشیدی با تاکید بر حفظ سرمایه‌های ورزشی استان خاطرنشان کرد: موضوع تامین آب چمن ورزشگاه پارس یکی از چالش‌های موجود بود که مقرر گردید با مکان‌یابی و حفر یک چاه جایگزین، منابع آبی پایدار برای نگهداری بهینه از چمن این ورزشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تامین شود.

بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا در مسیر شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی

محمود رضایی کوچی معاون عمرانی استانداری فارس هم اظهار کرد: شورای فنی استان به عنوان بازوی تخصصی و نظارتی، با دقت و وسواس علمی، روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی را رصد می‌کند تا ضمن رفع موانع اجرایی، کیفیت و سرعت اجرای طرح‌ها به استاندارد‌های مطلوب نزدیک شود.

او با اشاره به دستور کار پنجمین جلسه شورای فنی در تاریخ هفتم مردادماه، افزود: در این جلسه، موضوعات مهمی از جمله وضعیت پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب صدرا، روند احداث بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا و همچنین پروژه چمن ورزشگاه پارس شیراز به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

رضایی کوچی با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌های حوزه سلامت یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت ارشد استان است، تصریح کرد: در خصوص پروژه بیمارستان ۴۰۷ تختخوابی صدرا، گزارش‌های کارگروه‌های نظارتی بررسی شد و با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت رفع چالش‌های پیش‌رو و سرعت گرفتن عملیات اجرایی این مرکز درمانی انجام گرفت.

معاون عمرانی استانداری فارس همچنین به پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب غرب صدرا اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی، گزارش نظارتی این تصفیه‌خانه بررسی شد. هدف ما در این پروژه، ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی متناسب با توسعه شهری و نیاز‌های آتی منطقه است و تلاش می‌شود تا با اتخاذ راهکار‌های کارشناسی، این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری کامل برسد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت نقش شورای فنی در ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و گفت: بازدید‌های میدانی و گزارش‌های کارگروه‌های نظارتی شورای فنی، به مدیران کمک می‌کند تا با دیدی جامع‌تر و بر اساس داده‌های دقیق فنی، برای حل مشکلات تصمیم‌گیری کنند.

رضایی کوچی در پایان با ابراز خرسندی از تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، خاطرنشان کرد: همدلی و هم‌افزایی ایجاد شده در سطح استان، نویدبخش روز‌های روشن برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری از طرح‌هایی است که نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رفاه شهروندان استان فارس ایفا خواهند کرد.

در پایان این جلسه گزارش کارگروه‌های نظارت از پروژه‌های مذکور ارائه و تصمیمات لازم جهت رفع موانع اجرایی و مالی در قالب مصوبات شورای فنی ابلاغ شد.

منبع: استانداری فارس