باشگاه خبرنگاران جوان- جیانی اینفانتینو در برابر سنگینترین فشار دوران ریاست خود عقب نشست. رئیس فیفا بامداد شنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد پروژه واگذاری حقوق تجاری مهمترین مسابقات فوتبال جهان به یک شرکت خصوصی، به طور کامل متوقف شده است.
این طرح که با عنوان توسعه سرمایهگذاری تجاری فیفا با هماهنگی آمریکا معرفی شده بود، قرار بود حقوق اقتصادی رقابتهایی مانند جام جهانی، جام جهانی زنان و جام جهانی باشگاهها را در قالب قراردادی چند میلیارد دلاری به بخش خصوصی واگذار کند؛ تصمیمی که از همان روزهای نخست با واکنش تند نهادهای بزرگ فوتبال جهان روبهرو شد که البته هلدینگ مد نظر رئیس فیفا یک هولدینگ آمریکایی بود.
یوفا نخستین مخالف جدی این پروژه بود و هشدار داد اجرای چنین تصمیمی میتواند آینده جام جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. پس از آن، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کونکاکاف نیز با این طرح مخالفت کردند تا اکثریت اعضای فیفا در برابر برنامه رئیس این نهاد قرار بگیرند.
منتقدان معتقد بودند این پروژه، کنترل تجاری بزرگترین رویداد فوتبال جهان را به سرمایهگذاران خصوصی واگذار میکند و استقلال فوتبال را زیر سؤال میبرد. در همین میان، گزارشهایی درباره ارتباط شرکت پیشنهادی با نزدیکان دونالد ترامپ نیز منتشر شد؛ موضوعی که انتقادها نسبت به سیاسی شدن تصمیمات فیفا را افزایش داد.
فشارها تنها به مخالفت کنفدراسیونها محدود نشد. برخی مدیران ارشد فیفا نیز نسبت به روند تدوین این طرح اعتراض کردند و رسانههای اروپایی از افزایش اختلافات داخلی در بدنه فیفا خبر دادند؛ اتفاقی که در نهایت رئیس این نهاد را به عقبنشینی وادار کرد.
اینفانتینو در بیانیهای رسمی اعلام کرد:
«هدف ما همیشه اتحاد و توسعه فوتبال بوده است. پس از بررسی همه دیدگاهها، مشخص شد این پیشنهاد به جای ایجاد همدلی، موجب اختلاف شده است؛ بنابراین اجرای آن متوقف خواهد شد.»
رئیس فیفا همچنین تأکید کرد در هفتههای آینده گفتوگو با کنفدراسیونها و فدراسیونهای عضو را از سر خواهد گرفت تا مسیر توسعه فوتبال با اجماع بیشتری دنبال شود.
عقبنشینی اینفانتینو از پروژهای که قرار بود میلیاردها دلار سرمایه جدید وارد فوتبال کند، حالا به عنوان یکی از بزرگترین ناکامیهای دوران ریاست او شناخته میشود؛ شکستی که میتواند جایگاه سیاسی رئیس فیفا را در آستانه تصمیمات مهم آینده این نهاد، بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر قرار دهد.