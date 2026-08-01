مهلت نام نویسی جوانان نخبه در ملی جوان هرمزگان تا ۱۶ مرداد تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نفیسه شیبانی، سرپرست معاونت امور جوانان این اداره کل، از تمدید زمان ثبت‌نام «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴» تا تاریخ ۱۶ مردادماه 1405خبر داد و این بازه زمانی را فرصتی ویژه برای جوانان نخبه و فعال استان دانست تا دستاوردهای خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند.

سرپرست معاونت امور جوانان هرمزگان گفت: جایزه ملی جوان تنها یک رویداد رقابتی نیست، بلکه بستری برای معرفی الگوهای موفق و خلاق است. از همین رو، از تمامی جوانان توانمند هرمزگانی در سراسر استان دعوت می‌کنم تا با ثبت دستاوردهای خود، ظرفیت‌های بی‌نظیر هرمزگان را بیش از پیش در کشور نمایان کنند.

وی در ادامه با برشمردن چهار محور اصلی این جایزه شامل «اجتماعی و خیریه»، «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، «فرهنگی و هنری»، و «ورزش و سلامت» تصریح کرد: «با توجه به تمدید مهلت ثبت‌نام، انتظار داریم جوانان مستعد استان که در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های اثرگذاری داشته‌اند، این فرصت را برای دیده شدنِ فعالیت‌های خود مغتنم بشمارند و با تکمیل مستندات خود در سایت javanplus.ir، سهم هرمزگان را در این رویداد ملی افزایش دهند،

شیبانی با اشاره به شرایط سنی ۱۸ تا ۳۵ سال برای شرکت‌کنندگان، افزود: تلاش ما در مجموعه معاونت امور جوانان، هموار کردن مسیرِ درخشش جوانان هرمزگانی است. امیدواریم با مشارکت حداکثری و حضور پررنگ استعدادهای جوان استان، شاهد معرفی نمایندگان شایسته هرمزگان در جمع برگزیدگان نهایی این رویداد ملی بود.