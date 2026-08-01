مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس از واگذاری، ۴۲ قطعه زمین مسکونی برای تأمین مسکن جوانان و حمایت از اقشار فاقد زمین و مسکن در روستای ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - صابری گفت: تأمین زمین، نخستین گام برای خانه‌دار شدن است و این اقدام می‌تواند بخش مهمی از دغدغه جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن را کاهش داده و مسیر ساخت خانه را برای آنان هموار کند.

صابری با اشاره به آثار اجتماعی و اقتصادی این طرح اظهار کرد: واگذاری هدفمند زمین، علاوه بر کمک به خانه‌دار شدن جوانان و مستأجران، در کنترل قیمت زمین و مسکن، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، رونق ساخت‌وساز و تقویت اقتصاد روستا‌ها مؤثر است.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان گنبدکاووس ادامه داد: وقتی جوان روستایی امکان دسترسی به زمین و ساخت مسکن داشته باشد، انگیزه بیشتری برای ماندگاری در زادگاه خود خواهد داشت و این موضوع در جلوگیری از مهاجرت روستاییان، حفظ جمعیت جوان، تشکیل و تحکیم خانواده و فراهم شدن زمینه فرزندآوری نقش مهمی دارد.

وی تأکید کرد: بنیاد مسکن با رویکرد حمایت از جوانان و تقویت سکونت پایدار، تلاش می‌کند با تأمین و واگذاری زمین، زمینه مناسبی برای خانه‌دار شدن، امیدآفرینی و ماندگاری نسل جوان در روستا‌ها فراهم کند.

این واگذاری با حضور اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای ساری بخش انجام شد.