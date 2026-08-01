طرح ساماندهی و بهسازی خیابان حافظ به طول ۵۰۰ متر در مراغه افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - شهرام مروتی شهردار مراغه گفت:طرح ساماندهی خیابان حافظ به طول ۵۰۰ متر و اعتبار ۱۵ میلیارد تومان با هدف تسهیل تردد به شهرک امام حسن(ع) و شهرک‌ها و روستا‌های مسیر اجرا شده است.

مروتی افزود: با ساماندهی خیابان حافظ عرض این مسیر از ۱۳ متر به ۲۶ متر افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در این طرح یک دهنه پل به طول ۲۱ متر و عرض شش متر و حجم بتن ریزی ۶۰ متر مکعب تعریض شده است.

شهردار مراغه گفت: ایجاد پیاده رو‌های مسیر، ساماندهی فضای سبز و روشنایی از دیگر اقدامات انجام یافته در این طرح است.

مروتی افزود: تعریض و ساماندهی این مسیر مطالبه چندین ساله اهالی فاز دوم شهرک ولی عصر(عج)، امام حسن(ع) و شهرک‌های همجوار بود.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه نیز در این مراسم گفت: خدمات شهرداری در توسعه و ایجاد زیرساخت برای شهر قابل تحسین و تقدیر است.

وی افزود: شهرداری با اجرای این طرح به یک گره گشایی اساسی و مورد نیاز منطقه دست زده است.

وی اضافه کرد: خدمتگذاری به مردم و تامین خواسته‌های آنها در نوع خود هیئت محسوب می‌شود.