وجود فشار خون می‌تواند سلامت افراد را به خطر اندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر کلانتری، رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در برنامه تلویزیونی گفت: فشار خون عامل سرطان معده است و ایرانیان دو و نیم برابر مصرف جهانی نمک مصرف می‌کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، فشار خون
خبرهای مرتبط
ارتباط غیرمنتظره بین مصرف تخم مرغ و گوشت و یک بیماری جدی قلبی
یک راز علمی جدید درباره کافئین؛ فواید غیرمنتظره و هشداری در مورد نوشیدنی‌های انرژی‌زا
آریتمی قلبی از تپش ساده قلب تا علائم هشدار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ثبت بیش از ۲۱ هزار عمل کاشت حلزون شنوایی در کشور
عقب‌ماندگی مزمن تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ ایران و ظرفیت‌های قانونی برای جبران آن
تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه «سپند» تا ۱۵ شهریور
رونمایی وان پلاس از گوشی جدید خود با بدنه مقاوم
آیا دانشمندان در مورد ماده تاریک اشتباه کرده‌اند؟
تأمین مالی هوشمند؛ مطالبه شرکت‌های دانش‌بنیان از صندوق نوآوری
تاثیر فشار خون در بروز سرطان معده + فیلم
خطر مصرف نمک‌های رنگی در بروز نارسایی کلیه + فیلم
فریب دارو‌های چاقی را نخورید
انتخاب واحد دانشگاه آزاد اسلامی از ۲۴ مرداد آغاز می‌شود
نسخه جدید تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها؛ حمایت هدفمند با معیار شفاف، نه تصمیم سلیقه‌ای
موتورولا با لپ‌تاپ جدید خود، اپل و سامسونگ را به چالش کشید
شرکت‌های دانش‌بنیان باید از «فناوری صرف» به سمت «نوآوری اثرگذار» حرکت کنند
کمبود خواب چه تاثیری بر افزایش چربی شکم دارد؟!
غذا‌هایی که برای حفظ سلامت مغز باید از آنها اجتناب کرد
ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی به تعویق افتاد
تأمین مالی پایدار؛ کلید رشد اقتصاد دانش‌بنیان
پیشنهاد صندوق نوآوری برای پرداخت تسهیلات تا سقف ۲۵ درصد درآمد دانش‌بنیان‌ها
اعطای دانشنامه‌های افتخاری به شهدای دانشجو
تبدیل هوش انسانی به هوش سازمانی با فناوری بومی هوش مصنوعی
پیشگیری از گرمازدگی، کم‌آبی و مسمومیت، اصول کلیدی برای سلامت زائران اربعین
امروز آخرین مهلت اعتراض داوطلبان آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی پزشکی