 رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: توسعه صادرات و تکمیل زنجیره ارزش، راهبرد ارتقای جایگاه جهانی پنیر لیقوان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام شفیعی در اقدامی در راستای بررسی زیرساخت‌های زنجیره تامین کشاورزی، با حضور میدانی در مجموعه سردخانه ای در روستای لیقوان تبریز دستور پیگیری فوری چالش‌های این واحد تولیدی را صادر کرد.

این واحد صنعتی راهبردی با سرمایه‌گذاری عظیم ۱۰۵ میلیارد تومان راه‌اندازی شده است که با ظرفیت نگهداری ۵ هزار تن محصول، یکی از نقاط قوت جدید در زیرساخت‌های ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی استان محسوب می‌شود.

روستای لیقوان به دلیل پتانسیل بسیار بالا در تولید پنیر‌های سنتی و محصولات لبنی، همواره با چالش‌های مربوط به نگهداری و فاسد شدن محصولات در فصول مختلف رو‌برو بوده است. وجود این سردخانه با ظرفیت ۵ هزار تن، پاسخی حیاتی به نیاز تولیدکنندگان منطقه است تا بتوانند با مدیریت زمان عرضه، از افت قیمت محصولات و آسیب‌های ناشی از عدم ذخیره‌سازی مناسب جلوگیری کنند.

در جریان این بازدید گزارش‌های مربوط به تاثیرات اجتماعی این مجموعه ارائه شد. این واحد با ایجاد ۹ فرصت شغلی مستقیم و ۲۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی منطقه برداشته است. نکته حائز اهمیت، نقش زنجیره‌ای این مجموعه در حمایت از معیشت است؛ به طوری که ۲۹ خانوار از طریق همکاری با این واحد و تامین محصولات برای آن، از مزایای اقتصادی این پروژه بهره‌مند می‌شوند.

شفیعی در ادامه بازدید، با بررسی دقیق چالش‌های پیش روی مجموعه بر رفع موانع اداری و اجرایی تاکید کرد. در این نشست، موضوعاتی نظیر مشکلات مربوط به امور اراضی و همچنین چالش‌های مربوط به بهای برق مصرفی واحد صنعتی به بحث گذاشته شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی و زنجیره تامین اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر نهاد‌های ذیربط، برای حل و فصل سریع مشکلات مربوط به اراضی و بررسی اصلاحات لازم در تعرفه‌های انرژی برای واحد‌های تولیدی، از این واحد حمایت خواهد کرد تا روند تولید و فعالیت این مجموعه با کمترین وقفه ادامه یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پنیر لیقوان به عنوان یکی از محصولات شاخص و هویت‌دار استان، سالانه با تولید حدود ۲۰ هزار تن و گردش مالی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کند.

شفیعی افزود: هم‌اکنون حدود ۱۵۰ واحد در حوزه تولید پنیر لیقوان فعالیت دارند که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه صادرات این محصول ارزشمند را نیز فراهم کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه این صنعت اظهار کرد: حفظ جایگاه پنیر لیقوان مستلزم حمایت از دامداران، ارتقای کیفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش، برندسازی، استانداردسازی و توسعه صادرات است.

شفیعی با اشاره به صادرات بیش از ۴۵۰ تن پنیر لیقوان در سال گذشته به بازار‌های منطقه و برخی کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی خاطرنشان کرد: با رفع موانعی همچون افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های صادراتی و ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی، می‌توان جایگاه جهانی این محصول اصیل آذربایجان شرقی را بیش از پیش ارتقا داد.

منبع:جهادکشاورزی آذربایجان شرقی